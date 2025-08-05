Волгоградца приговорили к 8 годам колонии за убийство пожилой матери

Краснооктябрьский районный суд Волгограда признал 57-летнего местного жителя виновным в нанесении тяжких телесных повреждений пожилой матери, от чего она скончалась. Как сообщили V102.RU в прокуратуре региона, обвиняемого приговорили к 8 годам колонии строгого режима на основании вердикта присяжных, которые признали его виновным и не заслуживающим снисхождения.

Следствием и судом установлено, что фигурант уголовного дела 6 июля 2020 года избил 83-летнюю мать, нанеся ей более 10 ударов по голове, туловищу и конечностям. Ее госпитализировали в больницу только на вторые сутки в бессознательном состоянии. Скорую помощь вызвала сестра подсудимого. В больнице избитая женщина умерла.

Ее сын признан виновным по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). На суде мужчина пытался доказать, что его мать сама получила такие травмы в результате падения. Однако собранные по делу доказательства это опровергали.