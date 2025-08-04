



Администратор Telegram-канала «Острова Свободы» Михаил Серенко попытался выйти на свободу. 1 августа Волгоградский областной суд оставил без удовлетворения жалобу блогера на избрание меры пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, Михаил Серенко был задержан 22 июля. В отношении мужчины расследуется уголовное дело о вымогательстве, совершённом в крупном размере, а также публичной реабилитации нацизма.

По версии следствия, фигурант специально распространял в Telegram-канале «Острова Свободы» порочащие сведения, чтобы затем вымогать с жертв денежные средства за прекращение травли. Кроме того, накануне 80-й годовщины победы в Великой Отечественной войне блогер разместил в интернете сведения, которые, согласно лингвистической экспертизе, содержат признаки реабилитации нацизма.

Отметим, ранее решением Центрального районного суда Михаил Серенко был помещён в СИЗО до 18 сентября.