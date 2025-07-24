Расследования

Суд Волгограда отправил в СИЗО администратора «Острова Свободы» Серенко

Расследования 24.07.2025 14:34
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24.07.2025 14:34


В Волгограде на два предстоящих месяца – до 18 сентября – Центральный районный суд Волгограда отправил в СИЗО задержанного силовиками Михаила Серенко. Как сообщает ИА «Высота 102», до сих пор пребывавший в социальном статусе политолога и блогера Серенко с сегодняшнего дня официально считается администратором канала «Остров Свободы». Ранее задержанный категорически отрицал свою причастность к Telegram-каналу, в котором публиковалась информация, порочащая, как полагает следствие, честь и достоинство волгоградцев. 

– Рассмотрев ходатайства следствия и защиты Серенко, судья вынес решение об отказе в домашнем аресте и помещении подозреваемого под стражу на срок два месяца, – сообщил корреспондент ИА «Высота 102» из Центрального районного суда Волгограда. 



По словам руководителя Следственного отдела по Центральному району СУ СК России по Волгоградской области, уголовное дело было возбуждено в отношении Михаила Серенко еще 18 июля. В настоящее время следователи занимаются установлением новых эпизодов возможной преступной деятельности Михаила Серенко.

Напомним, Серенко был задержан 22 июля. Его подозревают в вымогательстве и реабилитации нацизма с использованием Telegram-канала «Остров Свободы». 

Фото: ИА «Высота 102»
Видео: Алексей Костяков / ИА «Высота 102»

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