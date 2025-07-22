Происшествия

«Лицом в асфальт»: в Волгограде силовики задержали администратора Telegram-канала Серенко

Происшествия 22.07.2025 14:30
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22.07.2025 14:30


Сотрудники силовых ведомств задержали в Волгограде администратора скандального Telegram-канала Михаила Серенко. По данным СКР, он подозревается в вымогательстве и публичном оправдании нацизма.


Как сообщает СУ СКР по Волгоградской области, его задержали в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по двум статьям УК РФ - п. «г» ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство, совершённое в крупном размере) и п. «в» ч. 2 ст. 354.1 УК РФ (публичная реабилитация нацизма, совершённая с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет»).

- По данным следствия, в августе-сентябре 2024 года фигурант, являясь администратором, модератором и автором одного из каналов сети Интернет, опубликовал в нём материал, содержащий порочащие сведения в отношении жителя Волгограда. В дальнейшем автор канала потребовал от мужчины передать ему денежные средства в размере 300 тысяч рублей за прекращение распространения позорящих публикаций. При этом потерпевший от передачи средств отказался, - говорится в сообщении следственного органа.

После этого, как выяснило следствие, с сентября 2024 года по февраль 2025 года на указанном Интернет-канале начали регулярно размещаться посты, порочащие имя потерпевшего. В феврале 2025 года потерпевшему заявили уже новые требования, повысив сумму до 350 тысяч. В случае отказа подозреваемый грозился продолжить публиковать такие материалы.

Помимо этого, в марте текущего года, администратор Telegram-канала разместил в своем аккаунте для неограниченного круга пользователей тексты, содержание которых, согласно заключению психолого-лингвистической экспертизы, содержат совокупность признаков реабилитации нацизма, в том числе в форме отрицания фактов, установленных приговором Международного военного трибунала.

На распространенных кадрах задержания видно, что в поле зрения силовиков попал Михаил Серенко, который, по неофициальным данным, вел Telegram-канал «Остров свободы».

Его задержание провели сотрудники СК России, оперативные сотрудники региональных УФСБ и ГУ МВД России, при силовой поддержке Росгвардии. По адресам его проживания, а также по месту жительства его помощницы проведены обыски, в ходе которых изъяты электронные носители информации и иные предметы, имеющие значение для расследования.

Видео: СУ СКР по Волгоградской области

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