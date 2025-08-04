



Волгоградский «Ротор» сегодня, 4 августа, в матче третьего тура Первой лиги сыграет с красноярским «Енисеем». Начало матча в 20-00 ч. Прямая трансляция игры будет доступна на «Матч ТВ». Для сине-голубых это первая домашняя игра сезона. Пришедших на «Волгоград Арену» зрителей ожидает насыщенная развлекательная программа.

Напомним, Волгоград не видел большого футбола два с половиной месяца - с 24 мая. В тот день «Ротор» в последнем туре прошлого сезона уступил «Уфе» - 0:2. В летнее межсезонье состав сине-голубых изменился в связи с уходом части игроков и приходом новых. И только сейчас волгоградские болельщики на родном стадионе получили возможность воочию понаблюдать за выступлением обновленной команды.

«Ротор» в первых двух турах заработал три очка, обыграв в гостях «Волгу» (2:1) и уступив на выезде «Челябинску» в концовке - 0:1. Во встрече в столице Южного Урала подопечные Дениса Бояринцева создали несколько моментов и могли не только не проиграть, но и выиграть. К сожалению, фортуна 26 июля оказалась не на стороне волгоградского коллектива. Однако это только начало сезона, где команды постепенно вкатываются в сезон. Хочется верить, что сине-голубые как можно быстрее наберут хорошую игровую форму и уже с сегодняшнего матча начнут радовать своих преданных поклонников положительными результатами.

С заработанными очками на данный момент совсем не ладится у «Енисея». Красноярцы под руководством известного в прошлом футболиста московского «Спартака» и сборной России Андрея Тихонова крайне неудачно провели два стартовых тура нового сезона. Красно-синие в родных стенах проиграли «Чайке» (0:3) и соперникам из ФК «СКА-Хабаровск» - 1:2. Поэтому можно ожидать, что сегодня хозяева встретятся с мотивированными оппонентами, которые явно настроены реабилитироваться перед своими болельщиками за провальный на данный момент старт первенства.

Напомним, «Ротор» и «Енисей» в последний раз встречались между собой минувшей весной на «Волгоград Арене». Тогда волгоградцы разгромили соперников - 3:0. Голы в той встрече забили Илья Кухарчук, Максим Турищев с пенальти и Александр Клещенко. К слову, Кухарчук и Турищев летом покинули команду, но и в нынешней обойме игроков есть те, кто могут проявить свои бомбардирские качества в нужный момент в составе сине-голубых.





Отметим, «Ротор» подготовил яркую развлекательную программу для зрителей перед сегодняшним матчем с игрой в киберфутбол, аквагримом, фотозоной, почтой болельщика и другими активностями. Кроме того, капитан волгоградской команды Алексей Шумских проведет автограф-сессию для всех желающих. Стадион откроется в 18-00 ч., а автограф-сессия перед ареной начнется в 18-30 ч. Также напомним, что после матча болельщики смогут вернуться домой на бесплатных электричках.

Волгоградские любители футбола заждались домашних игр и побед в родных стенах от своего любимого клуба. Нет сомнений, что атмосфера на «Волгоград Арене» сегодня вечером будет праздничной и по-настоящему футбольной, а уж на поддержку болельщиков сине-голубые всегда могут рассчитывать.

Билеты на игру «Ротора» и «Енисея» можно приобрести на сайте kassir.ru, а также в кассах «Волгоград Арены» сегодня с 15-00 ч. до конца первого тайма.

Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев

Фото: Андрей Поручаев V102.RU (архив)