Спорт

«Дождались»: 4 августа «Ротор» и «Енисей» откроют футбольный сезон в Волгограде

Спорт 04.08.2025 10:17
0
04.08.2025 10:17


Волгоградский «Ротор» сегодня, 4 августа, в матче третьего тура Первой лиги сыграет с красноярским «Енисеем». Начало матча в 20-00 ч. Прямая трансляция игры будет доступна на «Матч ТВ». Для сине-голубых это первая домашняя игра сезона. Пришедших на «Волгоград Арену» зрителей ожидает насыщенная развлекательная программа. 

Напомним, Волгоград не видел большого футбола два с половиной месяца - с 24 мая. В тот день «Ротор» в последнем туре прошлого сезона уступил «Уфе» - 0:2. В летнее межсезонье состав сине-голубых изменился в связи с уходом части игроков и приходом новых.  И только сейчас волгоградские болельщики на родном стадионе получили возможность воочию понаблюдать за выступлением обновленной команды. 

«Ротор» в первых двух турах заработал три очка, обыграв в гостях «Волгу» (2:1) и уступив на выезде «Челябинску» в концовке - 0:1. Во встрече в столице Южного Урала подопечные Дениса Бояринцева создали несколько моментов и могли не только не проиграть, но и выиграть. К сожалению, фортуна 26 июля оказалась не на стороне волгоградского коллектива. Однако это только начало сезона, где команды постепенно вкатываются в сезон. Хочется верить, что сине-голубые как можно быстрее наберут хорошую игровую форму и уже с сегодняшнего матча начнут радовать своих преданных поклонников положительными результатами. 

С заработанными очками на данный момент совсем не ладится у «Енисея». Красноярцы под руководством известного в прошлом футболиста московского «Спартака» и сборной России Андрея Тихонова крайне неудачно провели два стартовых тура нового сезона. Красно-синие в родных стенах проиграли «Чайке» (0:3) и соперникам из ФК «СКА-Хабаровск» - 1:2. Поэтому можно ожидать, что сегодня хозяева встретятся с мотивированными оппонентами, которые явно настроены реабилитироваться перед своими болельщиками за провальный на данный момент старт первенства. 

Напомним, «Ротор» и «Енисей» в последний раз встречались между собой минувшей весной на «Волгоград Арене». Тогда волгоградцы разгромили соперников - 3:0. Голы в той встрече забили Илья Кухарчук, Максим Турищев с пенальти и Александр Клещенко. К слову, Кухарчук и Турищев летом покинули команду, но и в нынешней обойме игроков есть те, кто могут проявить свои бомбардирские качества в нужный момент в составе сине-голубых.


Отметим, «Ротор» подготовил яркую развлекательную программу для зрителей перед сегодняшним матчем с игрой в киберфутбол, аквагримом, фотозоной, почтой болельщика и другими активностями. Кроме того, капитан волгоградской команды Алексей Шумских проведет автограф-сессию для всех желающих. Стадион откроется в 18-00 ч., а автограф-сессия перед ареной начнется в 18-30 ч. Также напомним, что после матча болельщики смогут вернуться домой на бесплатных электричках.

Волгоградские любители футбола заждались домашних игр и побед в родных стенах от своего любимого клуба. Нет сомнений, что атмосфера на «Волгоград Арене» сегодня вечером будет праздничной и по-настоящему футбольной, а уж на поддержку болельщиков сине-голубые всегда могут рассчитывать. 

Билеты на игру «Ротора» и «Енисея» можно приобрести на сайте kassir.ru, а также в кассах «Волгоград Арены» сегодня с 15-00 ч. до конца первого тайма. 

Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев

Фото: Андрей Поручаев V102.RU (архив)

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Спорт
02.08.2025 11:03
Спорт 02.08.2025 11:03
Комментарии

0
Далее
Спорт
01.08.2025 19:03
Спорт 01.08.2025 19:03
Комментарии

0
Далее
Спорт
01.08.2025 17:15
Спорт 01.08.2025 17:15
Комментарии

0
Далее
Спорт
01.08.2025 13:01
Спорт 01.08.2025 13:01
Комментарии

0
Далее
Спорт
30.07.2025 18:55
Спорт 30.07.2025 18:55
Комментарии

0
Далее
Спорт
30.07.2025 11:23
Спорт 30.07.2025 11:23
Комментарии

0
Далее
Спорт
29.07.2025 16:40
Спорт 29.07.2025 16:40
Комментарии

0
Далее
Спорт
29.07.2025 07:25
Спорт 29.07.2025 07:25
Комментарии

0
Далее
Спорт
28.07.2025 21:37
Спорт 28.07.2025 21:37
Комментарии

0
Далее
Спорт
28.07.2025 10:02
Спорт 28.07.2025 10:02
Комментарии

0
Далее
Спорт
27.07.2025 21:16
Спорт 27.07.2025 21:16
Комментарии

0
Далее
Спорт
27.07.2025 17:55
Спорт 27.07.2025 17:55
Комментарии

0
Далее
Спорт
27.07.2025 12:52
Спорт 27.07.2025 12:52
Комментарии

0
Далее
Спорт
26.07.2025 21:23
Спорт 26.07.2025 21:23
Комментарии

0
Далее
Спорт
26.07.2025 12:15
Спорт 26.07.2025 12:15
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

15:37
В Волгоградской области стартует сезон охоты на барсуковСмотреть фотографии
15:17
Энергетики повысят надежность электроснабжения поселка ЮжныйСмотреть фотографии
15:06
Волжане отправили БПЛА и продукты бойцам в зону СВОСмотреть фотографииCмотреть видео
15:04
В Волжском на многострадального Чебурашку снова сделали «А-А»Смотреть фотографии
15:02
МЧС предупредило волгоградцев о многочасовом штормовом удареСмотреть фотографии
14:36
Владельцам пекарни в Волжском запретили кормить людей после серии отравленийСмотреть фотографии
13:14
Под Волгоградом мужчина заколол насмерть мать на глазах малолетнего братаСмотреть фотографии
13:01
В Волгограде возбудили дело на высокопоставленного полицейского за взяткиСмотреть фотографии
12:39
В Волгоградской области сотрудники почты лишили выплат пенсионеров с инвалидностьюСмотреть фотографии
12:25
ГАИ опубликовала видео с моментом массового столкновения на 3-й ПродольнойСмотреть фотографииCмотреть видео
12:18
В Волжском наградили полицейского, отговорившего парня от прыжка в безднуСмотреть фотографии
11:50
В Волгоградской области возобновлено движение поездов на станции АрчедаСмотреть фотографии
11:47
В Волгограде поймали «банду» разъезжающих на байках подростковСмотреть фотографииCмотреть видео
11:36
«Красный октябрь» в третий раз поддержал экологическую акцию по восстановлению популяции русского осетраСмотреть фотографии
11:31
Андрей Бочаров поручил оздоровить в лагерях 91 тысячу детейСмотреть фотографии
11:28
Волгоградские волонтеры отправили на СВО сети и свечиСмотреть фотографииCмотреть видео
11:24
109 тысяч работающих волгоградцев начали получать новую пенсиюСмотреть фотографии
11:23
В Волгограде двое пострадавших госпитализированы после жуткого ДТП на 3-й ПродольнойСмотреть фотографииCмотреть видео
11:07
Прокурору Волгоградской области продлили полномочия на 5 летСмотреть фотографии
10:31
В Волжском иномарка сбила во дворе высотки 7-летнюю девочку на велосипедеСмотреть фотографии
10:28
Задержанный за вымогательство администратор «Острова Свободы» Серенко попросился домойСмотреть фотографии
10:24
В Волжском 16-летний байкер покалечился в ДТП с «китайцем»Смотреть фотографии
10:17
«Дождались»: 4 августа «Ротор» и «Енисей» откроют футбольный сезон в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:56
Четыре пригородных поезда отменили в Волгоградской области из-за ЧП на станции АрчедаСмотреть фотографии
09:45
РИА Рейтинг: в Волгоградской области треть дорог отвечает нормамСмотреть фотографии
09:27
На Юге России зарегистрировали DDoS-атаку продолжительностью почти 20 часовСмотреть фотографии
08:55
Автопробег за переименование Волгограда в Сталинград провели комсомольцыСмотреть фотографии
08:21
На мосту в Волгоградской области обнаружили опасную дыруСмотреть фотографии
07:52
В аэропорту Волгограда 6 рейсов задержаны, 2 отмененыСмотреть фотографии
07:30
Военные ликвидировали 6 БПЛА в Волгоградской областиСмотреть фотографии
 