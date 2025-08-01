



Волгоградский «Ротор» сегодня, 1 августа, анонсировал мероприятия перед первой домашней игрой сезона с красноярским «Енисеем», которая состоится 4 августа и начнется в 20-00 ч. По данным пресс-службы клуба, пришедших в этот день болельщиков на стадионе «Волгоград Арена» ожидает широкая развлекательная программа.

Зрители смогут насладиться выступлением кавер-группы, посетить фотозону, поиграть в кикер, ретроигры и сразиться в киберфутболе, нанести аквагрим и нарисовать плакаты и многие другие развлечения запланированы для поклонников футбола. Также будет работать фаншоп и организована почта болельщика для всех желающих. Кроме того, в день матча пройдет автограф-сессия, о которой будет объявлено дополнительно в воскресенье.

- Друзья, приходите на матч заранее и налегке, чтобы не создавать очереди на входных зонах. Также при себе рекомендуется иметь распечатанную версию билета, чтобы быстрее проходить через турникеты. Стадион откроет свои двери в 17:00. Снова обращаем ваше внимание, что фотография физических билетов не даёт права на вход на стадион. Касса гейта №2 работает до конца первого тайма, - сообщили в пресс-службе волгоградского клуба.

Напомним, билеты на матч третьего тура Первой лиги между «Ротором» и «Енисеем» можно приобрести на сайте kassir.ru. Перед началом игры на «Волгоград Арене» прозвучит гимн России.