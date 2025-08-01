Волгоградский «Ротор» сегодня, 1 августа, анонсировал мероприятия перед первой домашней игрой сезона с красноярским «Енисеем», которая состоится 4 августа и начнется в 20-00 ч. По данным пресс-службы клуба, пришедших в этот день болельщиков на стадионе «Волгоград Арена» ожидает широкая развлекательная программа.
Зрители смогут насладиться выступлением кавер-группы, посетить фотозону, поиграть в кикер, ретроигры и сразиться в киберфутболе, нанести аквагрим и нарисовать плакаты и многие другие развлечения запланированы для поклонников футбола. Также будет работать фаншоп и организована почта болельщика для всех желающих. Кроме того, в день матча пройдет автограф-сессия, о которой будет объявлено дополнительно в воскресенье.
Напомним, билеты на матч третьего тура Первой лиги между «Ротором» и «Енисеем» можно приобрести на сайте kassir.ru. Перед началом игры на «Волгоград Арене» прозвучит гимн России.
Фото: Андрей Поручаев V102.RU (архив)