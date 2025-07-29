С началом домашних матчей «Ротора» в Волгограде возрождается и добрая традиция организации дополнительных бесплатных электричек для болельщиков. По информации клуба, две допэлектрички развезут волгоградцев после матча «Ротора» и «Енисея», который состоится 4 августа в 20-00 ч. на «Волгоград Арене».
В частности, назначены дополнительные пригородные поезда:
№ 6339, сообщением Краснооктябрьская - Шпалопропитка отправлением с о.п. Мамаев Курган в 22:20 (нижняя платформа) и прибытием на ст. Шпалопропитка в 23:26 ч. Электричка не остановится на следующих остановочных пунктах: Дворец Спорта, ВолгоГРЭС, завод им. Кирова, Лесобаза.
Также болельщиков доставит домой электричка №6437/6438 сообщением Волгоград-1 - Волжский отправлением с о.п. Мамаев Курган в 22:26 (верхняя платформа) и прибытием на ст. Волжский в 23:04. Пригородный поезд промчится мимо Бакинской, Вишневой и Верхнезареченской.
Фото Приволжской железной дороги