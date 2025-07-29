Общество

Бесплатные скоростные электрички назначены для болельщиков «Ротора» 4 августа

Общество 29.07.2025 10:35
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29.07.2025 10:35


С началом домашних матчей «Ротора» в Волгограде возрождается и добрая традиция организации дополнительных бесплатных электричек  для болельщиков. По информации клуба, две допэлектрички развезут волгоградцев после матча «Ротора» и «Енисея», который состоится 4 августа в 20-00 ч. на «Волгоград Арене». 

В частности, назначены дополнительные пригородные поезда: 

№ 6339, сообщением Краснооктябрьская - Шпалопропитка отправлением с о.п. Мамаев Курган в 22:20 (нижняя платформа) и прибытием на ст. Шпалопропитка в 23:26 ч. Электричка не остановится  на следующих остановочных пунктах: Дворец Спорта, ВолгоГРЭС, завод им. Кирова, Лесобаза. 

Также болельщиков доставит домой электричка №6437/6438 сообщением Волгоград-1 - Волжский отправлением с о.п. Мамаев Курган в 22:26 (верхняя платформа) и прибытием на ст. Волжский в 23:04. Пригородный поезд промчится мимо Бакинской, Вишневой и  Верхнезареченской. 

Фото Приволжской железной дороги

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