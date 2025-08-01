Спорт

Волгоградский тяжелоатлет Климов выиграл три золотые медали в Испании

Спорт 01.08.2025 19:03
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01.08.2025 19:03


Волгоградский спортсмен Матвей Климов на завершившемся накануне, 31 июля, первенстве Европы по тяжелой атлетике в Испании в возрасте до 15 и до 17 лет завоевал три золотые медали. По данным облспорткомитета, представитель ЦСП «Олимп» триумфально выступил в весе свыше 88 кг.

Более 400 участников из 34 стран в Мадриде разыграли 96 комплектов наград на международных соревнованиях. Подопечный своего отца-тренера Алексея Климова в категории до 15 лет взобрался на верхнюю ступень пьедестала почета в рывке штанги. Матвей поднял и удержал наверху вес 132 кг. Еще одну викторию юный волгоградец праздновал в толчке снаряда, взяв вес в 159 кг. И третью золотую медаль Климов заработал по итогам суммы двоеборья с чемпионским результатом - 291 кг.

Таким образом, для Матвея Климова выступление на таком высоком уровне ознаменовалось первыми завоеванными интернациональными наградами. Напомним, волгоградский спортсмен прошел отбор на первенство Европы благодаря триумфу на первенстве России.

Фото: комитет физической культуры и спорта Волгоградской области /vk.com   

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