



После уверенного старта в чемпионате болельщики «Каустика» рассчитывали на достойную игру в домашнем матче. Однако в третьем туре мужской Суперлиги волгоградский клуб уступил «Чеховским медведям» – 28:39. Встреча на «Динамо Арене» наглядно показала разницу в классе: подмосковная команда с первых минут диктовала темп, к перерыву создала комфортный отрыв и во втором тайме методично контролировала ход игры.

Равенство на площадке держалось лишь в дебюте – примерно первые пять минут. Затем у волгоградцев начались проблемы в нападении: неточные броски и потери мяча. Уже к 12‑й минуте счёт стал 5:10, и главный тренер Дмитрий Бочарников взял минутный перерыв, пытаясь вернуть команду в игру. Но коррективы не сработали: хозяева не смогли сдержать соперника, позволив гостям спокойно разыгрывать комбинации и наносить броски из удобных позиций. При этом плотная оборона «Медведей» не давала «Каустику» создать осмысленные моменты – даже шесть семиметровых в первом тайме не поколебали их рисунка игры: они буквально съедали любую активность у своей зоны, не оставляя сопернику ни шанса.К перерыву исход встречи фактически был предрешён. Гости демонстрировали высокую эффективность в завершении атак, тогда как волгоградцам голы давались с большим трудом. На перерыв команды ушли при счёте 23:14 в пользу чеховцев.Во второй половине наставник подмосковной команды Владимир Максимов начал экспериментировать с составом, дав игровое время резервистам. «Каустик», почувствовав некоторое ослабление давления, прибавил в агрессии и имел шансы сократить разрыв. Однако невынужденные ошибки и промахи не позволили приблизиться к сопернику. В итоге «Чеховские медведи» одержали уверенную и полностью заслуженную победу – 39:28.При этом отдельные игроки «Каустика» проявили себя достойно. Лучшим бомбардиром хозяев стал Даниил Кольцов, забросивший 8 мячей. Ещё 5 результативных бросков на счету Станислава Токмакова. Отдельно стоит отметить игру Вадима Ибракова, удостоенного специального приза за матч.У гостей результативность распределилась равномерно. По 7 мячей записали на свой счёт Иван Шельменко и Александр Ермаков. Лучшим игроком встречи был признан Антон Аксюков, отличившийся 8 заброшенными мячами.Главный тренер «Каустика» Дмитрий Бочарников признал, что команда не справилась ни в одном компоненте:– В нападении у нас была низкая реализация, плюс очень много потерь мяча – 15 для нас это уже критично. Считаю, что мы не должны столько терять. То же самое касается и игры в защите. В совокупности не получилось ничего: ни у вратарской линии, ни в защитных действиях, ни в нападении – команда не смогла показать слаженную игру. Пока не могу дать этому объяснений. Возможно, после удачных матчей появилось ощущение, что нужный уровень уже достигнут и можно обойтись без сверхусилий.11 сентября. Предварительный этап. Волгоград. «Динамо Арена». Количество зрителей: 700.Андрей Будагов, Руслан Ханмагомедов (оба – Краснодар).Теплухин – Кольцов (8), Светлов (3), Глущенко (3), Тропин, Ибраков (3), Алексанян (1) – Великанов, Акрамов (4), Токмаков (5), Косенков, Кудинов, Палащенко (1), Турунцев, Востриков, Пихтярев.Павленко – Котов (3), Шельменко (7), Морозов (3), Корнев (4), Ермаков (7), Аксюков (8) – Грушко, Гредасов (3), Остащенко, Минеев, Афонин (4), Сафонов, Новик.: 56 – 729/5 – 4/3.8 – 8.Следующий матч «Каустик» проведёт на выезде 17 сентября в Москве против «МУОР‑Академии». Команде предстоит проверить, насколько быстро удастся скорректировать ошибки, допущенные в игре с одним из лидеров турнира. Встреча пройдёт в ФОК «МГА», начало – в 18:30.Александр ВеселовскийФото: Александр Овсиенко