В Волгоградской области Росстат разглядел резкий рост стоимости АИ-92





Под Волгоградом автомобильное топливо продолжает уверенно прибавлять в стоимости. По информации недельного мониторинга Росстата, в целом бензин прибавил в цене 0,91 руб. (+1,27%).

Драйвером роста ценников на заправках стал бензин марки АИ-92. Всего за семь дней он прибавил +1,14 (+1,69%) до 68,75 руб. АИ-95 подорожал на 0,70 руб. (+0,93%) до 75,89 руб., АИ-98 и выше замер на отметке 96,90 руб. Также практически нулевой рост продемонстрировало и дизельное топливо, прибавив +0,02 руб. до 78,41 руб.

По официальным данным, в Волгоградской области по-прежнему сохраняются одни из самых низких цен на топливо в Южном федеральном округе. При этом темп роста стоимости на бензин в регионе в 1,7% значительно выше среднего показателя по ЮФО (+0,66%) и общероссийского (+0,4%).

Отметим, ранее редакция сообщала о неприятном сюрпризе для волгоградских автолюбителей. Владелец одной из АЗС в областном центре задрал ценник до 137 рублей за литр АИ-95.

Фото из архива ИА «Высота 102»