В Карелии нашли тело пропавшей туристки из группы волгоградских байдарочников

Растаяли надежды на чудо родных Валерии Пужняк – ее тело накануне было найдено добровольцами отряда «Длинный Берег». Как сообщили ИА «Высота 102» поисковики, тело прибило на остров Малая Кималище в Белом море.

Сейчас пропавшим числится только 38-летний Виктор Зузанов, который в момент происшествия был без спасательного жилета.

Информацию об обнаружении тела подтвердили в СУ СК по республике Карелия. По результатам опознания личность погибшей была установлена.