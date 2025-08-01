В Карелии нашли тело пропавшей туристки из группы волгоградских байдарочников

Растаяли надежды на чудо родных Валерии Пужняк – ее тело накануне было найдено добровольцами отряда «Длинный Берег». Как сообщили ИА «Высота 102» поисковики, тело прибило на остров Малая Кималище в Белом море.
Сейчас пропавшим числится только 38-летний Виктор Зузанов, который в момент происшествия был без спасательного жилета.
Информацию об обнаружении тела подтвердили в СУ СК по республике Карелия. По результатам опознания личность погибшей была установлена.
Напомним, группа волгоградцев на байдарках попала в шторм в Белом море 20 июля. Туристы хотели добраться до Соловецких островов, однако конечной цели достигли только двое. Четверых спасли сотрудники МЧС, а трое пропали без вести.
Через несколько дней около острова Варбарлуды в Белом море было найдено тело одного из пропавших – 24-летнего Владимира Бондарева. Теперь в списке погибших оказалась и 32-летняя Валерия. У нее осталось двое детей.