Происшествия

В Карелии нашли тело пропавшей туристки из группы волгоградских байдарочников

Происшествия 01.08.2025 09:49
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01.08.2025 09:49


Растаяли надежды на чудо родных Валерии Пужняк – ее тело накануне было найдено добровольцами отряда «Длинный Берег». Как сообщили ИА «Высота 102» поисковики, тело прибило на остров Малая Кималище в Белом море. 

Сейчас пропавшим числится только 38-летний Виктор Зузанов, который в момент происшествия был без спасательного жилета. 

Информацию об обнаружении тела подтвердили в СУ СК по республике Карелия. По результатам опознания личность погибшей была установлена. 

Напомним, группа волгоградцев на байдарках попала в шторм в Белом море 20 июля. Туристы хотели добраться до Соловецких островов, однако конечной цели достигли только двое. Четверых спасли сотрудники МЧС, а трое пропали без вести. 

Через несколько дней около острова Варбарлуды  в Белом море было найдено тело одного из пропавших – 24-летнего Владимира Бондарева. Теперь в списке погибших оказалась и 32-летняя Валерия. У нее осталось двое детей. 

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