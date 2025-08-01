«Мертвые» ФАПы нашла прокуратура в Волгоградской области





Массу нарушений выявила прокуратура Волгоградской области после проверки фельдшерско-акушерских пунктов в Ольховском и Иловлинском районах. Это следует из ответа надзорного органа юристу антикоррупционного комитета Юрию Букаеву, обратившего внимание на ситуацию с сельскими ФАПами. Как следует из документа, оказавшегося в распоряжении редакции ИА «Высота 102», выяснилось, что часть ФАПов в данных районах уже давно не функционирует, а в некоторых действующих пунктах не хватает оборудования, отсутствуют пандусы, а сотрудники получали зарплаты, фактически не оказывая помощь жителям.

В частности, проверка подтвердила невозможность подъезда инвалидов-колясочников к Захаровскому ФАП Ольховского района. После представления главному врачу районной ЦРБ это нарушение было устранено. Подобная ситуация наблюдалась и в Александровском ФАПе Иловлинского района.

Прокуроры также обнаружили недостаток оборудования и отсутствие доступной среды в Камышинском, Шохинском, Новогригорьевском, Писаревском, Песчанском, Трехсвояковском пунктах, а также в Качалинской врачебной амбулатории. А Старогригорьевский, Белужино-Колдаировский, Вилтовский, Желтухино-Ширяевский, Бердиевский, Фастовский, Широковский ФАП, как оказалось, длительное время не функционировали.

Кроме того, по итогам проверки выяснилось, что работники Вилтовского и Бердиевского ФАП получали зарплату, фактически не работая. Материалы по данному факту направлены в районный отдел полиции.

Состояние некоторых фельдшерско-акушерских пунктов также оставляет желать лучшего. Например, признаки разрушения зданий зафиксированы в Камышинском, Шохинском ФАПах, а также в Сиротинской участковой больнице.

После прокурорской проверки по своей линии проверит работу Ольховской и Иловлинской ЦРБ комитет здравоохранения Волгоградской области.

Однако еще в декабря 2024 года КСП Волгоградской области выявила факты неэффективного использования бюджетных средств при строительство объектов первичного звена здравоохранения в регионе. В частности, речь шла о некачественных работах по строительству и оснащению ФАП и отделений общей врачебной практики, несоответствия использованных материалов и их количества принятым по актам, завышения цен отдельными поставщиками оборудования, простоя аппаратуры, а также ненадлежащей претензинно-исковой работы заказчика в отношении недобросовестных подрядчиков. В связи с чем облздрав, комитет строительства Волгоградской области и ГКУ «Управление строительства» обязали устранить выявленные нарушения.

Напомним, ранее на проблемы оказания помощи в сельских ФАПах обратили внимание в волгоградском отделении ОНФ. Активист Владимир Ерофеев проинспектировал на инвалидной коляске работу нескольких ФАП, построенных в 2024 году. Если к Захаровскому и Александровскому фельшерско-акушерским пунктам у Владимира возникли вопросы, то персонал Кондрашевского ФАП его приятно удивил.

Однако, как выяснилось, претензии к уровню оказанию первичной медпомощи в селах возникли и у жителей Ольховского и Иловлинского районов. Селяне жаловались, что в некоторых населенных пунктах ФАПы функционируют лишь формально. А на самом деле получить медпомощь, да и просто порой застать ФАП работающим оказывается весьма проблематичным. В некоторых пунктах медработники появлялись лишь 1-2 раза в месяц.

При этом Юрий Букаев в одном из обращений в прокуратуру указывал, что перед недавней проверкой Минздрава РФ в некоторые ФАП Иловлинского района были завезены мебель и оборудование из другого пункта, а в качестве сотрудника ФАП перед инспекторами выступила медработник из Среднеахтубинского района.

Ранее в облздраве заверяли, что взяли ситуацию с работой некоторых ФАП в Иловлинском и Ольховском районе под контроль. Отсутствие фельдшера в Захаровском пункте в ведомстве объясняли отпуском медработника. В ответ на претензию по поводу отсутствия пандуса в Александровском ФАПе чиновники заверили, что помощь маломобильным гражданам в случае необходимости оказывается на дому.

