



Суд встал на сторону заёмщика, отклонив необоснованные требования банка о повторном взыскании долга, который был полностью погашен более четырёх лет назад.



Как сообщает Объединённая пресс-служба судов Волгоградской области, банк обратился в суд с просьбой о процессуальном правопреемстве и восстановлении срока для предъявления исполнительного документа. Суд установил, что в июне 2020 года решением суда с заёмщицы Екатерины П. была взыскана задолженность в размере 312 682 рублей по кредитному договору. Исполнительный лист был выдан в июле того же года. В мае 2023 года банк-кредитор объявил о прекращении своей деятельности в результате реорганизации путём присоединения к другому банку. В апреле 2025 года последний банк изменил своё название.



Согласно отчёту отдела судебных приставов, исполнительное производство по делу было возбуждено и завершено в сентябре 2022 года после полного выполнения требований исполнительного документа. Суд, ссылаясь на законодательство РФ, отметил, что процессуальное правопреемство возможно только в отношении неисполненных судебных актов.



Поскольку заёмщик полностью погасил долг ещё в 2022 году до реорганизации банка, суд пришёл к выводу, что нет законных оснований для правопреемства и восстановления срока для предъявления исполнительного документа.



В результате Фроловский городской суд Волгоградской области отклонил требования банка. Определение суда пока не вступило в законную силу.