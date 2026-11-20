Жители микрорайона Семь ветров в Волгограда были вынуждены утром 20 ноября собираться на работу в темноте. Свет внезапно пропал и в домах по улице Хорошева в Дзержинском районе, сообщили ИА «Высота 102» волгоградцы.

– Я просыпаюсь рано, где-то в 5 утра. Включила свет, он моргнул и пропал. Собиралась на работу с фонариком, – рассказала информагентству жительница дома на улице Хорошева.

В похожей ситуации оказались и жители домов на ул. 8-ой Воздушной Армии, которые также остались без света.

– В домах по указанным адресам произошло локальное технологическое нарушение в сети напряжением 6 кВ. Электроснабжение будет восстановлено в ближайшее время, – прокомментировали ситуацию в пресс-службе АО «ВМЭС».

На момент подготовки публикации стало известно, что свет в домах на ул. 8-ой Воздушной Армии появился. Электроснабжение потребителей на ул. Хорошева обещают восстановить в течение получаса.