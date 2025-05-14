



Жители Иловлинского района Волгоградской области продолжают выражать недовольство оказанием первичной медпомощи в селах. Соответствующее обращение, составленное на основании жалоб граждан, направлено юристом РОО «Волгоградский антикоррупционный комитет» Юрием Букаевым в прокуратуру Волгоградской области, передает V102.RU. Жители Иловлинского района Волгоградской области продолжают выражать недовольство оказанием первичной медпомощи в селах. Соответствующее обращение, составленное на основании жалоб граждан, направлено юристом РОО «Волгоградский антикоррупционный комитет» Юрием Букаевым в прокуратуру Волгоградской области, передает V102.RU.

Суть претензий селян сводится к работе ФАП, которые, как считают жители этих районов, функционируют лишь формально. А на самом деле получить медпомощь, да и просто порой застать ФАП работающим оказывается весьма проблематичным. Суть претензий селян сводится к работе ФАП, которые, как считают жители этих районов, функционируют лишь формально. А на самом деле получить медпомощь, да и просто порой застать ФАП работающим оказывается весьма проблематичным.

Так, по словам жителей, некоторые фельдшерско-акушерские пункты располагаются в старых зданиях и не приспособлены для оказания медицинской помощи. Люди приводят в пример Камышинский, Новогригорьевский, Старогригорьевский, Шохинский ФАП Иловлинского района. В других медучреждениях первого звена фельдшеры совмещают работу по совместительству – в таких, как Бердиевский, Белужино-Колдайровский, Вилтовский, Желтухинский, Желтухино-Ширяевский, Песчанский, Писаревский, Фастовский. В итоге селяне порой не видят медиков в этих пунктах. Например, земский доктор, которая совмещает работу в Желтухинском ФАП, ведет прием в кабинете профилактики в Иловлинской ЦРБ по вопросам диспансеризации. Также она значится на полставки в Трехостровской участковой больнице, однако застать ее там крайне сложно. С учетом того, что этот населенный пункт разделяет от Иловли переправа через Дон. Куда больше повезло жителям, прикрепленным к Фастовскому ФАП. Там медработник появляется 1-2 раза в месяц. Так, по словам жителей, некоторые фельдшерско-акушерские пункты располагаются в старых зданиях и не приспособлены для оказания медицинской помощи. Люди приводят в пример Камышинский, Новогригорьевский, Старогригорьевский, Шохинский ФАП Иловлинского района. В других медучреждениях первого звена фельдшеры совмещают работу по совместительству – в таких, как Бердиевский, Белужино-Колдайровский, Вилтовский, Желтухинский, Желтухино-Ширяевский, Песчанский, Писаревский, Фастовский. В итоге селяне порой не видят медиков в этих пунктах. Например, земский доктор, которая совмещает работу в Желтухинском ФАП, ведет прием в кабинете профилактики в Иловлинской ЦРБ по вопросам диспансеризации. Также она значится на полставки в Трехостровской участковой больнице, однако застать ее там крайне сложно. С учетом того, что этот населенный пункт разделяет от Иловли переправа через Дон. Куда больше повезло жителям, прикрепленным к Фастовскому ФАП. Там медработник появляется 1-2 раза в месяц.

Кроме того, у жителей вызывают сомнения итоги проверок работы ФАП, которые проводятся местными чиновниками от медицины. Кроме того, у жителей вызывают сомнения итоги проверок работы ФАП, которые проводятся местными чиновниками от медицины.

- 27 марта в ходе проверки Минздрава РФ первичного амбулаторного звена объектами проверки были определены Иловлинская ЦРП, Качалинский ФАП и Качалинская врачебная амбулатория, - говорится в обращении в прокуратуру. - С целью создания положительной видимости о своей работе по указанию главврача Иловлинской ЦРБ Чуйкина в Качалинскую врачебную амбулаторию была перемещена мебель и медоборудование – столы, стулья, аптечки, укладки, компьютерная техника, гинекологическое кресло из Колоцкого ФАП. В результате указанных действий в Колоцком ФАП прием граждан не осуществлялся. По окончании проверки мебель и медоборудование было возвращено в Колоцкий ФАП. При этом фельдшером была представлена главная медсестра Среднеахтубинской ЦРБ, которая рассказывала и показывала, как производят забор мазков на онкоцитологию у женщин. Также в Качалинский ФАП были привезены стенды, плакаты, одноразовые гинекологические наборы. Главным врачом Чуйкиным было высказано намерение об использовании фельдшера из Среднеахтубинской ЦРБ, однако фельдшер она отказалась покидать свое рабочее место, в виду чего по указанию руководителя во время работы проверяющих присутствовала фельдшер Краснодонского ФАП, - цитата из обращения. говорится в обращении в прокуратуруцитата из обращения.

Жители жалуются, что неоднократные обращения во властные структуры районного уровня не помогли исправить ситуацию. Сейчас их надежда на прокуратуру, которую они просят провести проверку на предмет нарушения прав и законных интересов граждан на оказание достойной медицинской помощи, а также бездействия чиновников. Жители жалуются, что неоднократные обращения во властные структуры районного уровня не помогли исправить ситуацию. Сейчас их надежда на прокуратуру, которую они просят провести проверку на предмет нарушения прав и законных интересов граждан на оказание достойной медицинской помощи, а также бездействия чиновников.

В комитете здравоохранения Волгоградской области прокомментировали описанную ситуацию таким образом: В комитете здравоохранения Волгоградской области прокомментировали описанную ситуацию таким образом:

- Облздрав взял ситуацию с работой ФАП в Иловлинском районе под контроль. Главному врачу поручено детально разобраться в сложившейся обстановке и представить отчет о принятых мерах по обеспечению медицинской помощи населению закрепленных территорий.

Информацию жителей о случаях якобы фальсификации во время проведения проверок Минздрава РФ в обоздраве пока оставили без комментариев. Информацию жителей о случаях якобы фальсификации во время проведения проверок Минздрава РФ в обоздраве пока оставили без комментариев.

Между тем, напомним, ИА «Высота 102» уже рассказывало о проблемах с оказанием медпомощи в ФАП Ольховского и Иловлинского районов Волгоградской области. Эту тему поднимали и в волгоградском отделении ОНФ, чьи Между тем, напомним, ИА «Высота 102» уже рассказывало о проблемах с оказанием медпомощи в ФАП Ольховского и Иловлинского районов Волгоградской области. Эту тему поднимали и в волгоградском отделении ОНФ, чьи активисты проехались по нескольким фельшерско-акушерским пунктам и проверили их в том числе на наличие доступной среды.

«Высота 102» публиковала и «Высота 102» публиковала и реакцию облздрава



