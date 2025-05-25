



В Волгоградской области контрольно-счётная палата региона проверила построенные в 2024 году фельдшерско-акушерские пункты. Как сообщает ИА «Высота 102», эксперты обнаружили, что расчёт закупаемого оборудования и мебели в медицинские учреждения был произведён из кратно завышенного количества работников.

- Штатными нормативами Минздрава России для ФАП с количеством прикреплённого населения менее 900 жителей предусмотрено наличие 1,5 штатных единиц. При этом в 8 из 9 проверенных ФАП с прикреплённым населением от 212 по 754 человек предусмотрено по 3 штатных единицы. Однако в реальности в созданных ФАП осуществляет деятельность только один фельдшер, совмещающий от 0,25 до 1 ставки уборщика служебных помещений, - говорится в отчёте КСП.

На практике такое положение дел приводит к тому, что дорогостоящее оборудование и созданные рабочие места, включая оргтехнику и мебель, простаивают. Кроме того, у прикреплённых к ФАПам фельдшеров далеко не всегда есть лицензия на допуск к использованию специализированной медицинской техники. По оценке ревизоров, стоимость невостребованного оснащения построенных в 2024 году ФАПов – 11 млн рублей.

Кроме того, эксперты также обнаружили нарушение сроков строительства фельдшерско-акушерских пунктов от 3 месяцев 1 года, низкое качество строительных работ, несоответствие материалов в подписанных ведомостях реально используемым и низкое качество благоустройства прилегающей территории.

Не сошлись у проверяющих и ведомости на новое медоборудование. Часть приборов была подрядчиками самовольно заменена на более дешёвые аналоги. Кроме того, в целом специалисты КСП обнаружили ощутимый разброс цен на одно и то же оборудование.

- Проверкой отмечено существенное отличие стоимости идентичного оборудования, поставленного для оснащения разных ФАП и ООВП, а также отличие стоимости такого оборудования от среднерыночных цен, что свидетельствует о завышении цен отдельными поставщиками и некачественной работе по формированию начальной (максимальной) цены контрактов. Стоимость завышения цен на оборудование составляет 3,6 млн рублей, - подчеркнули эксперты КСП.

Отметим, в 2024 году на проектирование и строительство 65 медицинских объектов на территории Волгоградской области из бюджета было потрачено 4,7 млрд рублей. В их числе 28 фельдшерско-акушерских пунктов и 16 отделений общей врачебной практики.