Представители Народного фронта нашли в Волгоградской области недоступные для людей фельдшерско-акушерские пункты, которые были построены и введены в эксплуатацию в рамках федеральной программы в 2024 году, передает V102.RU.

По информации регионального отделения Народного фронта, в Волгоградской области в ходе проведения федерального мониторинга представители организации проверили, как работают ФАПы в Иловлинском и Ольховском районах.





Как сообщил активист организации Владимир Ерофеев, самое большое разочарование вызвал Захаровский ФАП.

- За забором всё красиво, но есть, конечно, недочеты. Туда в принципе и физически не попасть – это самая малая из бед. Он закрыт. Ручку дергали – никого нет. Учреждение не функционирует, не работает. Слов нету, - сказал Ерофеев.

В реготделении пояснили, что попытка дозвониться по указанному на здании телефонному номеру ничего не дала – никто не отвечал. По какой причине Захаровский ФАП не работал в приёмные часы, так и осталось неизвестно.

Кроме того, физически приблизиться к забору этого ФАПа на инвалидной коляске было сложно - мешал бордюр.





В Александровский пункт представитель Народного фронта на инвалидной коляске не смог подняться самостоятельно, так как ступеньки здания не оснащены пандусом.

Хорошее впечатление у проверяющих вызвал Кондрашовский ФАП.

- В нём есть грамотный и отзывчивый персонал, готовый принимать новых пациентов каждый день. Доступная среда лечебного заведения – делает из него отличное место по оказанию первой помощи жителям посёлка, особенно для маломобильных граждан, - сообщили в общественной организации.

В реготделении Народного фронта напомнили, что в рамках федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации» за счёт средств федерального бюджета в 2024 году в Волгоградской области было введено в эксплуатацию в общей сложности 8 ФАПов.

Видео Народный фронт / vk.com