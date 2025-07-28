Спорт

Волгоградское «Динамо-Синара» стало чемпионом России по пляжному гандболу 

Спорт 28.07.2025 10:02
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28.07.2025 10:02


«Динамо-Синара» накануне, 27 июля, стало чемпионом России по пляжному гандболу сезона-2025. Волгоградская команда в финале национального турнира обыграла краснодарскую «Кубань» и тем самым защитила чемпионский титул, который бело-голубые завоевали в прошлом году впервые в своей истории.

Финальный этап соревнований среди женских команд в нынешнем сезоне проходил в Москве в течение двух дней. По итогам прошедших ранее трех туров право побороться за звание сильнейшего на столичном песчаном корте Центра пляжных видов спорта «Лето» среди шести изначальных участников получили «Кубань», «Московская гандбольная академия», «Ставрополье» и действующие чемпионки страны - «Динамо-Синара».

На заключительном этапе чемпионата России 26 июля состоялись матчи квалификации. Данную стадию динамовки прошли без поражений. Подопечные Анны Сидоричевой обыграли «Ставрополье». Волгоградки уступили в первом периоде со счетом 16:20, но отыгрались в следующем игровом отрезке - 25:18. В серии послематчевых бросков (буллитов) бело-голубые не оставили шансов соперницам, победив 6:2 и выиграв в этом матче с общим счетом 2:1.

Также «Синаре» противостояли хозяйки из «Московской гандбольной академии». Стартовый сет оказался напряженным. Волгоградские спортсменки выиграли 10-минутку всего с разницей «плюс два» - 20:18. В следующем периоде действующие чемпионки России снова оказались сильнее - 18:12. В итоге «Динамо» одержало вторую победу, на этот раз со счетом 2:0.

В третьем матче квалификации волгоградки уступили в стартовом периоде «Кубани» - 22:29. Но наши спортсменки проявили характер и переломили ход встречи. Уже в следующем сете виктория осталась за бело-голубыми - 30:20. Победитель определился в серии буллитов, где снова волгоградки «перестреляли» соперниц - 6:4. В итоге с тремя выигрышами в трех играх по результам предварительного раунда «Динамо-Синара» шагнуло в полуфинал, где его оппонентом стала «Московская гандбольная академия».

На этой стадии плей-офф первый сет остался за столичными гандболистками. Во втором периоде успех праздновали бело-голубые, что означало проведение очередной серии буллитов в матчах с участием «Динамо-Синары». Волгоградки проявили мастерство в послематчевых бросках и вышли в финал - 8:4 по итогам серии буллитов.

Затем в решающей игре за главный национальный титул «Динамо-Синара» встретилось с соперницами из «Кубани», которые в своем полуфинале обыграли «Ставрополье» - 2:0. Первый сет финального противостояния остался за волгоградским клубом. Краснодарки отыгрались в следующем периоде. В итоге ничья 1:1 и серия буллитов. В послематчевых бросках волгоградские спортсменки в очередной раз праздновали успех - 7:4. «Золотое» попадание оказалось в активе Ангелины Кириченко.

  

Таким образом, «Динамо-Синара» во второй раз в своей истории стало чемпионом России по пляжному гандболу и защитило звание сильнейшей команды страны. На церемонии награждения волгоградскому коллективу вручили специальный приз - переходящую тарелку. Бронзовым призером турнира стала команда МГА, обыгравшая в игре за третье место «Ставрополье» — 2 0.

Справка. В пляжном гандболе встреча состоит из двух периодов, счёт в которых ведётся раздельно. Каждый игровой отрезок идет по 10 минут. Победителю периода присуждается одно очко. Если в конце периода счет остаётся ничейным, используется правило «золотого гола». Если оба периода выиграла одна команда, этот коллектив считается победителем со счётом 2:0. Если каждая из команд выигрывает по периоду, то результат будет ничейным. В таком случае победитель будет определен в серии послематчевых бросков (буллити). За заброшенный мяч в ворота в результате зрелищных комбинаций в игре к счету прибавляется ещё одно дополнительное очко. Точный шестиметровый бросок вознаграждается двумя очками. Также два балла идут в актив атакующей команды, если чужие ворота поражает голкипер.

Фото: Александра Дымская (Всероссийская ассоциация пляжных видов спорта)

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