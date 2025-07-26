МО: 54 БПЛА ликвидировали за ночь над регионами России

За минувшую ночь средства ПОВ уничтожили 54 украинских беспилотных летательных аппарата на регионами России. Об этом сообщили 26 июля в Минобороны РФ.
— В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 54 украинских БПЛА самолетного типа, — рассказали в ведомстве.
Так, 24 беспилотника было уничтожено над Брянской областью, 12 на Ростовской, 6 - над Республикой Крым, четыре - над акваторией Азовского моря, три - над акваторией Черного моря. По два БПЛА было перехвачено над территорией Орловской и Тульской областей. Также один БПЛА сбит над воздушным пространством Белгородской области.