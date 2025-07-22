Спорт

Воспитанник волгоградского футбола Степан Правкин перешел в «Ротор-2» 

Спорт 22.07.2025 19:36
0
22.07.2025 19:36


Центральный защитник Степан Правкин сегодня, 22 июля, подписал профессиональный контракт с «Ротором-2». По данным пресс-службы волгоградского клуба, с 20-летним футболистом заключен договор на два года.

Правкин является воспитанником академии «Ротор». В 2022 году Степан стал игроком системы московской «Родины». За молодежный состав столичного клуба провел шесть матчей во Второй лиге Дивизионе Б.

Напомним, сегодня профессиональный контракт с «Ротором-2» сроком на три года также подписал Дмитрий Локтев, выступавший за СШ «Ротор» и молодежный состав сине-голубых. 

Отметим, генеральный директор СК «Ротор» Андрей Кривов в эксклюзивном интервью ИА «Высота 102» заявил, что сейчас подписываются долгосрочные контракты с футболистами на два года и более. Это относится не только к главной команде, но и к «Ротору-2» и воспитанникам волгоградского футбола.
- Перед клубом стоит задача сформировать состав не на один год. Подписываются футболисты на два года и более долгий срок. Андрей Николаевич [Дуров], уверен, расскажет про всю вертикаль, которая у нас существует - «Ротор-2», молодежный состав «Ротора». Там уже идут очень интересные изменения. Вертикаль, которую создавал учредитель, начинает работать, что просто вызывает у меня бурю положительных эмоций. Это очень тяжелая работа, первые результаты которой мы уже видим. И это редкость, - подчеркнул Андрей Кривов.

26 июля «Ротор-2» в 16-м туре Второй лиги Б примет на своем поле московский клуб «Строгино». Матч на стадионе «Зенит» начнется в 18-00 ч. Билеты на игру можно приобрести на сайте kassir.ru.

Фото: «Ротор» молодежный /vk.com  

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Спорт
22.07.2025 12:09
Спорт 22.07.2025 12:09
Комментарии

0
Далее
Спорт
21.07.2025 18:29
Спорт 21.07.2025 18:29
Комментарии

0
Далее
Спорт
21.07.2025 15:32
Спорт 21.07.2025 15:32
Комментарии

0
Далее
Спорт
21.07.2025 12:13
Спорт 21.07.2025 12:13
Комментарии

0
Далее
Спорт
21.07.2025 07:34
Спорт 21.07.2025 07:34
Комментарии

0
Далее
Спорт
20.07.2025 17:46
Спорт 20.07.2025 17:46
Комментарии

0
Далее
Спорт
20.07.2025 15:05
Спорт 20.07.2025 15:05
Комментарии

0
Далее
Спорт
20.07.2025 11:07
Спорт 20.07.2025 11:07
Комментарии

0
Далее
Спорт
19.07.2025 19:59
Спорт 19.07.2025 19:59
Комментарии

0
Далее
Спорт
19.07.2025 11:10
Спорт 19.07.2025 11:10
Комментарии

0
Далее
Спорт
18.07.2025 20:19
Спорт 18.07.2025 20:19
Комментарии

0
Далее
Спорт
17.07.2025 18:17
Спорт 17.07.2025 18:17
Комментарии

0
Далее
Спорт
16.07.2025 12:36
Спорт 16.07.2025 12:36
Комментарии

0
Далее
Спорт
15.07.2025 06:28
Спорт 15.07.2025 06:28
Комментарии

0
Далее
Спорт
14.07.2025 16:40
Спорт 14.07.2025 16:40
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:20
В России хотят ввести круглогодичный призыв в армиюСмотреть фотографии
20:50
«Нырнул и исчез»: под Волгоградом СК проверяет гибель мужчины на пляжеСмотреть фотографии
20:20
В ЦПКиО Волгограда пройдет эко-акция по сбору крышекСмотреть фотографии
20:00
Приготовились к переезду? Кроп-арену в пойме Царицы в Волгограде сдули и свернули в рулоныСмотреть фотографии
19:36
Воспитанник волгоградского футбола Степан Правкин перешел в «Ротор-2» Смотреть фотографии
19:26
«Что-то раньше вы не кричали с трибун»: волгоградец поймал экс-депутата Таранцова на «влажных» спекуляцияхСмотреть фотографии
19:02
Мэрия: реконструкцию путей на Ангарском завершат осеньюСмотреть фотографии
18:34
В Волжском в кустах нашли тело женщиныСмотреть фотографии
18:27
Пять человек пострадали в ДТП на трассе из Волгограда в ЛуганскСмотреть фотографии
17:23
Главой Еланского района стал Алексей ГолевСмотреть фотографии
17:11
Волгоградским омбудсменам разрешат занимать должность бессрочноСмотреть фотографии
16:35
Сбивший двоих подростков в Урюпинске водитель приговорен к 9 годам колонииСмотреть фотографии
15:30
В Госдуме приняли закон о штрафах за передачу телефона другому человекуСмотреть фотографии
15:24
Мобильный интернет в России стал быстрее на 12%Смотреть фотографии
15:07
«Сады Придонья» перезагрузили детскую линейку соков для поколения AlphaСмотреть фотографии
14:39
В Госдуме приняли законопроект о штрафах за поиск экстремистских материаловСмотреть фотографии
14:30
«Лицом в асфальт»: в Волгограде силовики задержали администратора Telegram-канала СеренкоСмотреть фотографииCмотреть видео
14:18
«Без него нельзя»: суд присяжных над волгоградцем Паком отложили до августаСмотреть фотографии
14:01
В Волгоградской области усилили режим досмотра на вокзалах и постах ДПССмотреть фотографииCмотреть видео
13:31
Волгоградец забронировал «невидимый» отель в ГаграхСмотреть фотографии
13:05
В Урюпинске осудили рабочего за удар гвоздодером в споре о качестве ремонтаСмотреть фотографии
13:04
Под Волгоградом хоронят погибшего на СВО контрактника Пашика СадоянаСмотреть фотографии
12:09
Юный полузащитник Дмитрий Локтев подписал контракт с «Ротором-2»Смотреть фотографии
12:01
43-летний житель Котово утонул в городском прудуСмотреть фотографии
11:43
«Мы можем многое. И даже – всё»: самый яркий видеоотчет с Всероссийского дня поля – 2025Смотреть фотографииCмотреть видео
11:28
Собиравшегося спрыгнуть с плотины ГЭС волжанина спас сотрудник полицииСмотреть фотографии
10:55
«Внимание, код красный»: волгоградцев предупредили об опасной активности аллергенной пыльцыСмотреть фотографии
10:30
Фермерские овощи, фрукты и деликатесы: под Волгоградом открылась новая круглогодичная ярмаркаСмотреть фотографииCмотреть видео
10:25
Волгоградцам рассказали о принципе защиты от мошенников – Zero TrustСмотреть фотографии
09:32
В Волжском засняли лихача, дрифтующего посреди пешеходных переходовСмотреть фотографииCмотреть видео
 