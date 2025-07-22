Воспитанник волгоградского футбола Степан Правкин перешел в «Ротор-2» 





Центральный защитник Степан Правкин сегодня, 22 июля, подписал профессиональный контракт с «Ротором-2». По данным пресс-службы волгоградского клуба, с 20-летним футболистом заключен договор на два года.

Правкин является воспитанником академии «Ротор». В 2022 году Степан стал игроком системы московской «Родины». За молодежный состав столичного клуба провел шесть матчей во Второй лиге Дивизионе Б.

Напомним, сегодня профессиональный контракт с «Ротором-2» сроком на три года также подписал Дмитрий Локтев, выступавший за СШ «Ротор» и молодежный состав сине-голубых.

Отметим, генеральный директор СК «Ротор» Андрей Кривов в эксклюзивном интервью ИА «Высота 102» заявил , что сейчас подписываются долгосрочные контракты с футболистами на два года и более. Это относится не только к главной команде, но и к «Ротору-2» и воспитанникам волгоградского футбола.

- Перед клубом стоит задача сформировать состав не на один год. Подписываются футболисты на два года и более долгий срок. Андрей Николаевич [Дуров], уверен, расскажет про всю вертикаль, которая у нас существует - «Ротор-2», молодежный состав «Ротора». Там уже идут очень интересные изменения. Вертикаль, которую создавал учредитель, начинает работать, что просто вызывает у меня бурю положительных эмоций. Это очень тяжелая работа, первые результаты которой мы уже видим. И это редкость, - подчеркнул Андрей Кривов.

26 июля «Ротор-2» в 16-м туре Второй лиги Б примет на своем поле московский клуб «Строгино». Матч на стадионе «Зенит» начнется в 18-00 ч. Билеты на игру можно приобрести на сайте kassir.ru.