



Генеральный директор СК «Ротор» Андрей Кривов дал первое эксклюзивное интервью ИА «Высота 102» после назначения на эту должность в начале июня. Руководитель клуба рассказал о задачах, которые стоят перед ним и возглавляемой им организацией, а также о планах по развитию инфраструктуры в системе «Ротора».

«Нужно уметь слушать и слышать…»

По словам Андрея Кривова, предложение возглавить «Ротор» оказалось для него неожиданным.

- Думал, но принял решение достаточно быстро. Я здесь, и этому рад. Для меня большая честь вернуться в свой родной клуб, - отметил функционер.

Говоря о задачах, поставленных перед клубом, Андрей Кривов подчеркивает приоритет спортивных достижений, материально технического-обеспечения, а также важность выстроенной организационной структуры. При этом одной из составляющих успеха, уверен он, является наличие сплоченной команды, нацеленной на достижение результата. И тут полученные в прошлом бизнес-компетенции нового руководителя клуба очень даже могут пригодиться.

- Основное, что я смогу перенести в управление спортивным клубом из опыта предпринимательства - это сила воли, которая пришла из спорта, например, выслушивать разные мнения. Не всегда приятные мнения. Подчас эмоциональные мнения. Но, если я увижу, что хотя бы в одном из этих мнений есть большое зерно, которое позволяет развиваться клубу, спорту и сделать его чуть-чуть лучше, я найду в себе силы и способы объединить этих людей и направить энергию в то русло, которое нам необходимо, - говорит гендиректор «Ротора».

По словам руководителя СК, до сих пор он не переставал следить за жизнью и результатами своего родного клуба после завершения спортивной карьеры.

- Конечно, какой-то большой и продолжительный период я занимался устройством своей другой жизни. После футбола. Но все-таки тянулся посмотреть, как сыграл клуб. Это было на протяжении двух больших периодов - после окончания карьеры до определенного времени, ну и последние лет десять. Конечно, я знал, опять же по прессе, о ситуациях, которые происходили в клубе. Смотрел игры с участием «Ротора». Но, к сожалению, на стадионе здесь ни разу не был. В прошлом году удалось посмотреть пару игр «Ротора» на выезде - вживую. Смотрел больше как болельщик, не как специалист. Но так как сейчас это стало моей профессией, я посмотрел достаточно - если не 100, то процентов 70 процентов игр прошлого сезона. Скажу, что в прошлом сезоне ребята сделали очень классную работу, - подчеркнул Андрей Владимирович.

«Ситуацию надо менять…»

В настоящее время, рассказал Андрей Кривов, на правах собственности у волгоградского «Ротора» несколько автомобилей, автобусов и офис. Стадионы «Зенит» и ВГАФК, на которых тренируется основная волгоградская команда, «Ротор» арендует. В клубе не скрывают, что есть желание улучшить данную ситуацию.

– Профессиональный подход к командам, спорту высших достижений, говорит о том, что самое необходимое должно быть. И должно быть в одном месте для того, чтобы эффективно можно было проводить учебно-тренировочные мероприятия, восстановление. Это очень важная составляющая успеха и не сегодняшнего дня, а долгосрочная. Более того, надо брать ведущие практики и смотреть, какие есть результаты. В том числе, и российские. Мне удалось уже съездить в шесть наших ведущих клубов и посмотреть на их инфраструктуру. Уже есть видение и понимание, что необходимо, - подчеркнул собеседник.

Кривов уверен, что для достижения высоких результатов спортсменам не нужны какие-либо излишества. Но обязательный минимум – необходимость.

– Красивые замки, несколько полей, какие-то условия, как в топ-клубах, – для успеха в этом нет необходимости. Но определенные вещи должны быть сделаны. И об этом необходимо думать сейчас, так как это даст большой эффект в будущем. Должна быть возможность у ребят, которые занимаются в школе, видеть основных игроков рядом. А это значит, школа и клуб должны быть рядом и в одном месте. С коллегами из клуба мы уже готовим соответствующие предложения, с которым буду выходить к учредителю. Точно знаю, что и учредитель мыслит в том же направлении. На самом деле, уже проделана большая работа в этом направлении. Я вижу, как стараются руководители спортивных сооружений, чтобы у «Ротора» были условия, которые соответствовали бы определенному уровню по спортивной части. Но это самый-самый минимум, ситуацию нужно менять. И учредители хотят ее менять. Наше дело, как говорится, – правильно подойти к этому и дать свое экспертное мнение в этой области, - обозначил Андрей Владимирович.

«Ротор» – бренд Волгограда

Предоставляемые ФНЛ возможности, наличие стадиона, на котором прошли матчи чемпионата мира в 2018 году, и сама по себе история «Ротора» – вкупе все это должно способствовать увеличению внебюджетного финансирования клуба, уверен собеседник информагентства.

– В этом сезоне мы нескромно поставили очень большие задачи перед отделом маркетинга, у которого есть потенциал для роста. Часть этих задач уже начали выполнять. Давайте дождемся окончания сезона – и мы покажем результат. Секретов по этому поводу у нас не будет, – говорит генеральный директор.

Напомним, что «Ротор» занял пять призовых мест на конференции ФНЛ по итогам прошлого сезона. Это говорит о высоком качестве работы клубных отделов.

– В этом году наши ребята привезли два первых места и три третьих, улучшив тем самым прошлый результат этих соревнований. Сейчас ждем, какое наше итоговое место. Ведь за это лига нам тоже платит определенные денежные средства. Чем выше место мы занимаем, тем больше этих денежных средств. Работа очень интересная. Мы видим большой потенциал. Это и заполняемость стадиона, и, соответственно, привлечение спонсоров. В прошлом году «Матч ТВ» транслировал 14 игр «Ротора». Это о чем-то говорит. «Ротор» – сильный бренд, несмотря на все перипетии, произошедшие в его истории. Это нужно ценить, хранить и развивать, – убежден Андрей Кривов.

«Создаем скаутскую службу…»

О трансферной политике клуба в ближайшее время должен рассказать спортивный директор «Ротора» Андрей Дуров. По мнению Кривова, сегодня и до того спортивный отдел СК проделывает большую работу в ежедневном режиме.

– Мое мнение – проделана титаническая работа. И то, что видят сейчас болельщики и что видели они на открытой тренировке 16 июля, – это еще не конец. Будут еще сюрпризы и очень интересные. Перед клубом стоит задача сформировать состав не на один год. Подписываются футболисты на два года и более долгий срок. Андрей Николаевич [Дуров], уверен, расскажет про всю вертикаль, которая у нас существует - «Ротор-2», молодежный состав «Ротора». Там уже идут очень интересные изменения. Вертикаль, которую создавал учредитель, начинает работать, что просто вызывает у меня бурю положительных эмоций. Это очень тяжелая работа, первые результаты которой мы уже видим. И это редкость, – убежден Андрей Кривов.

В клубе сейчас, продолжает он, сформировалась команда профессионалов, состав которой не претерпит больших изменений. Но они все-таки будут.

– У нас нет никаких революций, у нас только эволюция. Это я сказал при первой встрече с коллективом. Естественно, у меня есть свои требования. И даже не то чтобы мои. Это требования для дела, которые необходимо выполнять. Поэтому мы спокойно работаем на благо спортивного клуба. А дальше будем смотреть, как у нас все это будет получаться. Сейчас мы пишем бизнес-планы для расширения, например, маркетинга. Начальник отдела сам берет себе сотрудника, ведь это ему с ним работать, а не мне. То же самое касается и спортивного блока. Про это более подробно расскажет Андрей Николаевич. Как он будет формировать, подсвечу немного, скаутскую службу.

«Этот город мне как родной…»

Андрей Кривов говорит, что даже после своего ухода из «Ротора» и отъезда из Волгограда он с семьей продолжал возвращаться в родной, по его словам, город и никогда не терял связь с ним. Собеседник информагентства отметил положительные изменения в развитии Волгограда.

– Мы достаточно часто сюда приезжали с семьей. Естественно, обыватель не может не заметить улучшения, которые происходят в городе и области. И как человек, который занимается управлением, я реально осознаю, что за всем этим изменением стоит очень кропотливая работа. И, по всей видимости, здесь очень слаженная команда работает в области, которая добивается этих результатов. В какой-то степени это и побудило меня принять приглашение в «Ротор». Мне бы тоже хотелось поучаствовать в командной работе. Ведь «Ротор» – это визитная карточка региона. «Ротор» – это еще и социальное явление, что подтверждает лучший болельщик на Земле – волгоградский болельщик. Не побоюсь этого слова, ведь я могу сравнивать, так как располагаю достаточно большим багажом поездок. Честно говоря, я не могу найти этому феномену объяснение. Когда я понимаю, что мы пятые в стране по посещаемости во всех лигах, – я просто снимаю шляпу. И это понимают все. Футбол в Волгограде есть. И я надеюсь, что он будет только развиваться.

Сила – в единстве

В заключение Андрей Кривов обратился к болельщикам «Ротора»:

– Мы вас всех очень ждем на все наши игры. Мы знаем, что вы очень требовательны, профессиональны. Будем стараться вас не подводить. Но мы также знаем, что вы всегда относитесь к команде с любовью. Любовь спасет мир. Любовь – это то, что двигает нами всеми для достижения целей. Будем одной командой – значит, добьемся всего того, что мы хотим. Спасибо!

Напомним, ранее информагентство опубликовало видеоверсию интервью с Андреем Кривовым. Смотрите его на нашем сайте или в Telegram-канале ИА «Высота 102».