Спорт

Юный полузащитник Дмитрий Локтев подписал контракт с «Ротором-2»

Спорт 22.07.2025 12:09
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22.07.2025 12:09


17-летний полузащитник Дмитрий Локтев сегодня, 22 июля, подписал первый профессиональный контракт с «Ротором-2». Как сообщили V102.RU в пресс-службе волгоградского клуба, с перспективным игроком молодежного состава сине-голубых заключен договор сроком на три года.

Локтев является уроженцем Саратова. В Юношеской Футбольной Лиге играл за «Сокол» и СШ «Ротор». Всего на счету Дмитрия в ЮФЛ 85 матчей, 10 голов и семь результативных передач. В нынешнем сезоне Молодежной Футбольной Лиги дивизиона Б в составе «Ротора-М» провел 13 встреч.

Фото: СК «Ротор» /vk.com 

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