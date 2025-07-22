Юный полузащитник Дмитрий Локтев подписал контракт с «Ротором-2»

17-летний полузащитник Дмитрий Локтев сегодня, 22 июля, подписал первый профессиональный контракт с «Ротором-2». Как сообщили V102.RU в пресс-службе волгоградского клуба, с перспективным игроком молодежного состава сине-голубых заключен договор сроком на три года.
Локтев является уроженцем Саратова. В Юношеской Футбольной Лиге играл за «Сокол» и СШ «Ротор». Всего на счету Дмитрия в ЮФЛ 85 матчей, 10 голов и семь результативных передач. В нынешнем сезоне Молодежной Футбольной Лиги дивизиона Б в составе «Ротора-М» провел 13 встреч.
Фото: СК «Ротор» /vk.com