World Aquatics ратифицировала четыре юношеских рекорда Михаила Щербакова





Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) официально утвердила юношеские мировые рекорды, установленные российской сборной летом 2026 года на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже и на первенстве Европы в Мюнхене. О ратификации сообщила пресс-служба Федерации водных видов спорта России.



Во всех четырёх достижениях – по имени в каждом протоколе – значится Михаил Щербаков – волгоградский пловец, который участвовал во всех рекордных заплывах.



Единственный индивидуальный рекорд коллекции – 200 метров комплексным плаванием. Его Щербаков установил 16 августа на чемпионате Европы в Париже за 1.56,16 – мировое достижение на дистанции, которая считается настоящей проверкой универсальности: четыре стиля подряд не прощают ни одной слабой руки.



Три остальных рекорда принесли эстафеты первенства Европы в Мюнхене. 7 июля квартет Матвей Чекалев – Егор Прошин – Матвей Миляев – Щербаков в предварительном заплыве эстафеты 4х100 метров вольным стилем показал 3.14,72. А уже в финале, куда пловцы обычно выходят на рекорд, четверка сделала невозможное: улучшила собственное утреннее достижение почти на две секунды – 3.12,75.



8 июля Прошин, Щербаков, Ксения Сорокина и Кира Манохина добавили в копилку четвёртый рекорд – в смешанной эстафете вольным стилем 4х100 метров: 3.23,96.



Для Щербакова это уже вторая ратификация от World Aquatics: в декабре 2025 года федерация признала юношеский рекорд его эстафетной четвёрки на первенстве мира в румынском Отопени – 3.15,38.



Александр Веселовский

Фото: ФВВСР