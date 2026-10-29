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Спорт

World Aquatics ратифицировала четыре юношеских рекорда Михаила Щербакова

Спорт 29.10.2026 07:22
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29.10.2026 07:22


Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) официально утвердила юношеские мировые рекорды, установленные российской сборной летом 2026 года на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже и на первенстве Европы в Мюнхене. О ратификации сообщила пресс-служба Федерации водных видов спорта России.

Во всех четырёх достижениях – по имени в каждом протоколе – значится Михаил Щербаков – волгоградский пловец, который участвовал во всех рекордных заплывах.

Единственный индивидуальный рекорд коллекции – 200 метров комплексным плаванием. Его Щербаков установил 16 августа на чемпионате Европы в Париже за 1.56,16 – мировое достижение на дистанции, которая считается настоящей проверкой универсальности: четыре стиля подряд не прощают ни одной слабой руки.

Три остальных рекорда принесли эстафеты первенства Европы в Мюнхене. 7 июля квартет Матвей Чекалев – Егор Прошин – Матвей Миляев – Щербаков в предварительном заплыве эстафеты 4х100 метров вольным стилем показал 3.14,72. А уже в финале, куда пловцы обычно выходят на рекорд, четверка сделала невозможное: улучшила собственное утреннее достижение почти на две секунды – 3.12,75.

8 июля Прошин, Щербаков, Ксения Сорокина и Кира Манохина добавили в копилку четвёртый рекорд – в смешанной эстафете вольным стилем 4х100 метров: 3.23,96.

Для Щербакова это уже вторая ратификация от World Aquatics: в декабре 2025 года федерация признала юношеский рекорд его эстафетной четвёрки на первенстве мира в румынском Отопени – 3.15,38.

Александр Веселовский
Фото: ФВВСР

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