«Ротор» – «Уфа»: свернут ли хозяева уфимский автобус?





В ближайшие выходные волгоградских болельщиков ждёт ответ на главный вопрос, как идёт работа над ошибками у главной команды региона? 1 ноября на «Волгоград Арене» состоится матч 16-го тура Первой лиги, где «Ротор» развернёт свои боевые порядки против «Уфы». Эта принципиальная встреча начнётся в 16:00, и покажет, насколько волгоградский клуб готов вскрывать вязкую эшелонированную оборону соперника.



«Уфа» свою программу в чемпионате выполняет – собирать очки там, где соперник зазевался, – и случайно не вклиниться в тройку призёров. А у «Ротора» задача одна: побеждать в каждом матче. Отсюда сложный сценарий: гости ни на что не замахиваются – и в этом их сила. Они могут позволить себе роскошь играть в своё удовольствие: поджидать контратаки и ошибки хозяев. Автобус у ворот – и матч свёрнут.



Статистика личных встреч на стороне «Уфы»: в последних шести официальных матчах – четыре победы, одно поражение и одна ничья, разница мячей – 6:1. Последний матч был сыгран в Уфе, и башкирские футболисты выиграли – 1:0, благодаря левому пенальти.



В турнирной таблице команды идут рядом. «Уфа» занимает 9-е место, имея 21 очко после 15 игр (5 побед, 6 ничьих, 4 поражения) и разницей мячей 18:15. На выезде не всегда справляется с оппонентом: 1 победа при 3 поражениях и 2 ничьих, разница 5:8. В среднем забивают по 0,83 мяча за игру, пропускают – 1,33. В 15-м туре минимально уступила дома «Нижнему Новгороду» – 0:1.



«Ротор» идёт на 11-м месте (19 очков в 15 матчах: 5 побед, 4 ничьи, 6 поражений), разница мячей – 23:18. Дома волгоградцы показывают средний баланс: в 7 встречах на «Волгоград Арене» – 3 победы, 2 ничьи и 2 поражения, разница – 12:6. Средняя результативность хозяев – 1,71 мяча за матч, а пропускают – 0,86 гола. В последней игре с «Торпедо» волгоградцы не смогли дожать чёрно-белых – 1:1.



Букмекеры ставят на «Ротор»: коэффициент на победу хозяев – 1,82, на ничью – 3,50, на успех гостей – 4,30. Эксперты склоняются к победе сине-голубых со счётом 1:0 или 2:1. Парадокс: при кэфе 4,30 выездная статистика Уфы — единственная победа и пять мячей в шести матчах – выглядит не котировкой, а авансом.



Математика выдаёт свой вердикт. Если прикинуть вероятные исходы по модели Пуассона на основе собственной статистики команд (1,71 забитых у Ротора дома против 1,33 пропущенных у Уфы в выездах), картина получается любопытной. Ожидаемая результативность хозяев – 1,52 гола, гостей – 0,85. Самый вероятный счёт – 1:0 в пользу «Ротора» (шанс около 14%), следом ничья 1:1 (12%) и победа хозяев 2:0 (11%). Суммарно модель даёт «Ротору» около 53% на победу, ничьей – 26%, успеху гостей – 21%.



«Уфа» по своему стилю на выезде играет вторым номером, а Ротор дома в этом сезоне – команда-качели: то 4:0 с «Енисеем», то 0:1 от «Нефтехимика». Уфимцы эту нервозность почувствуют и будут ловить свои фирменные моменты со стандартов и после ошибок хозяев. Итоговый прикид: «Ротор» побеждает, но на морально-волевых, не на стиле – 2:1. Хотя по шансам ближе всего именно низовой матч с минимальным перевесом хозяев.



Александр Веселовский

Фото: СК «Ротор»