1214 БПЛА запустили ВСУ 29 октября: Волгоград атака миновала





В ночь на 29 октября ВСУ пытались атаковать ряд субъектов РФ. По данным Минобороны, было ликвидировано 1214 вражеских беспилотников.



Дроны нейтрализованы в Брянской, Белгородской, Курской, Тульской, Калужской, Липецкой, Смоленской, Тверской, Воронежской, Рязанской, Орловской, Самарской, Владимирской, Саратовской, Пензенской, Ростовской областях. Также беспилотники сбиты в Московском регионе, Удмуртской Республике и Республике Башкортостан.

Отметим, на территории Волгоградской области на протяжении пяти часов действовал режим беспилотной опасности. Но в этот раз угроза регион обошла стороной, уничтоженных БПЛА нет.