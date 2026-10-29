



Новоаннинский межрайонный следственный отдел следственного комитета Российской Федерации по Волгоградской области завершил расследование громкого дела, которое завершилось вынесением приговора жителю станицы Филоновской.



Мужчина был признан виновным в убийстве по статье 105 УК РФ, незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия по статье 222 УК РФ, а также в незаконном хранении взрывчатых веществ по статье 222.1 УК РФ.



По данным следствия, в течение длительного времени между осужденным и его соседом происходили конфликты. Обвиняемый утверждал, что домашний скот соседа повреждает его имущество и придомовую территорию.



7 апреля текущего года вечером очередной конфликт произошел на улице рядом с их домами. Во время ссоры обвиняемый зашел в свой дом, взял незаконно хранимое двуствольное огнестрельное ружье и вернулся на улицу, где произвел прицельные выстрелы в своего соседа.



- В ходе конфликта с соседом, возникшего из-за ненадлежащего содержания домашних животных, осужденный произвел из охотничьего ружья 16-го калибра два выстрела в сторону оппонента. В результате мужчине были причинены телесные повреждения в виде огнестрельного ранения головы и шеи с множественными переломами костей основания и свода черепа и повреждением головного мозга, - сообщили в объединённой пресс-службе судов Волгоградской области.



Прибывшие на место медики не смогли спасти пострадавшего.



Мужчина скончался от полученных ранений на месте. Во время судебного заседания фигурант признался в незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов, однако, отказавшись от квалификации его действий как умышленного убийства, настаивая, что причинил смерть соседу по неосторожности.



- Согласно результатам судебно-медицинской экспертизы, смерть наступила в результате огнестрельного ранения головы и шеи, сопровождавшегося переломами костей основания и свода черепа, а также повреждением головного мозга. Осужденный сам сообщил о случившемся в правоохранительные органы после инцидента, - сообщили в СКР по Волгоградской области.

Суд приговорил виновника к 11 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.