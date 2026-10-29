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Общество

За убийство односельчанина из огнестрела осужден житель Волгоградской области

Общество 29.10.2026 09:55
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29.10.2026 09:55


Новоаннинский межрайонный следственный отдел следственного комитета Российской Федерации по Волгоградской области завершил расследование громкого дела, которое завершилось вынесением приговора жителю станицы Филоновской.

Мужчина был признан виновным в убийстве по статье 105 УК РФ, незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия по статье 222 УК РФ, а также в незаконном хранении взрывчатых веществ по статье 222.1 УК РФ.

По данным следствия, в течение длительного времени между осужденным и его соседом происходили конфликты. Обвиняемый утверждал, что домашний скот соседа повреждает его имущество и придомовую территорию.

7 апреля текущего года вечером очередной конфликт произошел на улице рядом с их домами. Во время ссоры обвиняемый зашел в свой дом, взял незаконно хранимое двуствольное огнестрельное ружье и вернулся на улицу, где произвел прицельные выстрелы в своего соседа.

 - В ходе конфликта с соседом, возникшего из-за ненадлежащего содержания домашних животных, осужденный произвел из охотничьего ружья 16-го калибра два выстрела в сторону оппонента. В результате мужчине были причинены телесные повреждения в виде огнестрельного ранения головы и шеи с множественными переломами костей основания и свода черепа и повреждением головного мозга, - сообщили в объединённой пресс-службе судов Волгоградской области.

Прибывшие на место медики не смогли спасти пострадавшего.

Мужчина скончался от полученных ранений на месте. Во время судебного заседания фигурант признался в незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов, однако, отказавшись от квалификации его действий как умышленного убийства, настаивая, что причинил смерть соседу по неосторожности. 

- Согласно результатам судебно-медицинской экспертизы, смерть наступила в результате огнестрельного ранения головы и шеи, сопровождавшегося переломами костей основания и свода черепа, а также повреждением головного мозга. Осужденный сам сообщил о случившемся в правоохранительные органы после инцидента, - сообщили в СКР по Волгоградской области.

Суд приговорил виновника к 11 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

 

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