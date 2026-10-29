Санврачи напомнили волгоградцам меры профилактики кишечных инфекций





Кишечные инфекции весьма распространены в обществе. Подхватить их может абсолютно любой человек.



Санитарные врачи напоминают, что если соблюдать определённые правила, то риски заболеть кратно снижаются.



Источниками заражения могут быть различные микроорганизмы, включая бактерии, вирусы, простейшие и грибы. Основной путь передачи кишечных инфекций - фекально-оральный. Он может осуществляться несколькими способами: контактно-бытовым - через загрязнённые руки при несоблюдении правил личной гигиены; алиментарным - при употреблении заражённых продуктов питания; водным - в результате использования некачественной воды или заглатывания воды во время купания.



Гигиена рук - это важный аспект профилактики не только кишечных инфекций, но и заболеваний верхних дыхательных путей. В течение дня мы многократно прикасаемся к своему лицу, что увеличивает риск передачи микроорганизмов. Медики напоминают, что нужно тщательно мыть руки по возвращении домой, после общения с животными, после посещения туалета, а также перед приготовлением и приемом пищи. Особое внимание следует уделить гигиене рук в период болезни, после сморкания и кашля, при уходе за больными людьми и после контакта с мусором.



Решение проблемы грязных рук довольно простое - это регулярное мытье их с мылом.