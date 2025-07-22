Федеральные новости

В Госдуме приняли законопроект о штрафах за поиск экстремистских материалов

Федеральные новости 22.07.2025 14:39
0
22.07.2025 14:39


Сегодня, 22 июля, во втором и третьем чтениях Госдума приняла поправки о штрафе до 5 тысяч рублей за поиск в Интернете экстремистского контента, передает V102.RU.

Как ранее пояснили в Совфеде, россиянам не будут грозить штрафы за вход в запрещенные соцсети или заблокированные ресурсы. Ответственность будет наступать только за умышленный поиск и доступ к материалам, которые включены Министерством юстиции в список экстремистских материалов по решению суда.

За решение проголосовали 306 депутатов, против — 67, воздержались — 22. Штраф за просмотр экстремистского контента с помощью VPN-сервисов для обычных граждан может составить от 3 до 5 тысяч рублей.

Также предлагается штрафовать за рекламу сервисов, с помощью которых можно попасть на «экстремистские» ресурсы. Санкции за это правонарушение: для граждан от 50 до 80 тысяч рублей, для должностных лиц – от 80 до 150 тысяч рублей, для юрлиц – от 200 до 500 тысяч рублей.

Фото сгенерировано с помощью ИИ Kandinskiy

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Федеральные новости
22.07.2025 08:33
Федеральные новости 22.07.2025 08:33
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
21.07.2025 21:14
Федеральные новости 21.07.2025 21:14
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
21.07.2025 19:54
Федеральные новости 21.07.2025 19:54
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
21.07.2025 08:45
Федеральные новости 21.07.2025 08:45
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
18.07.2025 12:49
Федеральные новости 18.07.2025 12:49
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
18.07.2025 12:07
Федеральные новости 18.07.2025 12:07
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
18.07.2025 08:05
Федеральные новости 18.07.2025 08:05
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
18.07.2025 06:18
Федеральные новости 18.07.2025 06:18
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
17.07.2025 13:03
Федеральные новости 17.07.2025 13:03
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
17.07.2025 11:50
Федеральные новости 17.07.2025 11:50
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
17.07.2025 05:45
Федеральные новости 17.07.2025 05:45
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
16.07.2025 15:59
Федеральные новости 16.07.2025 15:59
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
16.07.2025 14:03
Федеральные новости 16.07.2025 14:03
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
16.07.2025 13:19
Федеральные новости 16.07.2025 13:19
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
16.07.2025 13:14
Федеральные новости 16.07.2025 13:14
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

16:35
Сбивший двоих подростков в Урюпинске водитель приговорен к 9 годам колонииСмотреть фотографии
15:30
В Госдуме приняли закон о штрафах за передачу телефона другому человекуСмотреть фотографии
15:24
Мобильный интернет в России стал быстрее на 12%Смотреть фотографии
15:07
«Сады Придонья» перезагрузили детскую линейку соков для поколения AlphaСмотреть фотографии
14:39
В Госдуме приняли законопроект о штрафах за поиск экстремистских материаловСмотреть фотографии
14:30
«Лицом в асфальт»: в Волгограде силовики задержали администратора Telegram-канала СеренкоСмотреть фотографииCмотреть видео
14:18
«Без него нельзя»: суд присяжных над волгоградцем Паком отложили до августаСмотреть фотографии
14:01
В Волгоградской области усилили режим досмотра на вокзалах и постах ДПССмотреть фотографииCмотреть видео
13:31
Волгоградец забронировал «невидимый» отель в ГаграхСмотреть фотографии
13:05
В Урюпинске осудили рабочего за удар гвоздодером в споре о качестве ремонтаСмотреть фотографии
13:04
Под Волгоградом хоронят погибшего на СВО контрактника Пашика СадоянаСмотреть фотографии
12:09
Юный полузащитник Дмитрий Локтев подписал контракт с «Ротором-2»Смотреть фотографии
12:01
43-летний житель Котово утонул в городском прудуСмотреть фотографии
11:43
«Мы можем многое. И даже – всё»: самый яркий видеоотчет с Всероссийского дня поля – 2025Смотреть фотографииCмотреть видео
11:28
Собиравшегося спрыгнуть с плотины ГЭС волжанина спас сотрудник полицииСмотреть фотографии
10:55
«Внимание, код красный»: волгоградцев предупредили об опасной активности аллергенной пыльцыСмотреть фотографии
10:30
Фермерские овощи, фрукты и деликатесы: под Волгоградом открылась новая круглогодичная ярмаркаСмотреть фотографииCмотреть видео
10:25
Волгоградцам рассказали о принципе защиты от мошенников – Zero TrustСмотреть фотографии
09:32
В Волжском засняли лихача, дрифтующего посреди пешеходных переходовСмотреть фотографииCмотреть видео
09:04
Под Волгоградом чистивший уличный туалет мужчина погиб в результате взрываСмотреть фотографии
08:46
Троих еще ищут: МЧС опубликовало видео спасения волгоградцев в Белом мореСмотреть фотографииCмотреть видео
08:33
Атаку 35 БПЛА отразили в 8 регионах РФСмотреть фотографии
08:04
Количество заразившихся КГЛ и ИКБ волгоградцев выросло до 11Смотреть фотографии
07:07
УК «Парадигма» лишили управления 14 домами в ВолгоградеСмотреть фотографии
21:56
Грозы охладят воздух в Волгоградской области до +24Смотреть фотографии
21:33
РИА Рейтинг: в Волгоградской области в 2 раза упала выдача ипотекиСмотреть фотографии
21:14
В РЖД пообещали наладить движение задержанных поездов 22 июляСмотреть фотографии
20:45
Под Волгоградом утонул 35-летний строительСмотреть фотографии
20:27
Почти 6% опрошенных волгоградских семей не хотят пользоваться интернетомСмотреть фотографии
20:08
В УФАС раскрыли темпы подорожания бензина в ВолгоградеСмотреть фотографии
 