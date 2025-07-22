В Госдуме приняли законопроект о штрафах за поиск экстремистских материалов





Сегодня, 22 июля, во втором и третьем чтениях Госдума приняла поправки о штрафе до 5 тысяч рублей за поиск в Интернете экстремистского контента, передает V102.RU.

Как ранее пояснили в Совфеде, россиянам не будут грозить штрафы за вход в запрещенные соцсети или заблокированные ресурсы. Ответственность будет наступать только за умышленный поиск и доступ к материалам, которые включены Министерством юстиции в список экстремистских материалов по решению суда.

За решение проголосовали 306 депутатов, против — 67, воздержались — 22. Штраф за просмотр экстремистского контента с помощью VPN-сервисов для обычных граждан может составить от 3 до 5 тысяч рублей.

Также предлагается штрафовать за рекламу сервисов, с помощью которых можно попасть на «экстремистские» ресурсы. Санкции за это правонарушение: для граждан от 50 до 80 тысяч рублей, для должностных лиц – от 80 до 150 тысяч рублей, для юрлиц – от 200 до 500 тысяч рублей.

Фото сгенерировано с помощью ИИ Kandinskiy