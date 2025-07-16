



Россиянам не будут грозить штрафы за вход в запрещенные соцсети или заблокированные ресурсы. Об этом 16 июля заявил первый зампредседателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Артем Шейкин.

Напомним, в Госдуму внесены поправки в Кодекс об административных нарушениях, предусматривающие штрафы за умышленный поиск в Интернете экстремистских материалов с использованием VPN-сервисов, а также за рекламу таких сервисов. Штрафы за просмотр экстремистского контента с помощью VPN-сервисов для обычных граждан может составить от 3 до 5 тысяч рублей.

- Сами по себе попытки российских граждан зайти на сайты и в приложения Meta (запрещена в России как экстремистская), включая Instagram* и Facebook*, не образуют административного правонарушения. Внесенные поправки не устанавливают прямую ответственность физических лиц за факт посещения заблокированных ресурсов, - пояснил Шейкин в беседе с РИА Новости.

Сенатор заверил, что ответственность будет наступать только за умышленный поиск и доступ к материалам, которые включены Министерством юстиции в список экстремистских материалов по решению суда. По его словам, вход в онлайн-сервис не будет наказываться – штраф будет накладываться только за получение доступа к запрещенной информации.

*Принадлежит компании Meta, запрещенной в России