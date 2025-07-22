



В Волгоградской области на неделю будет усилен режим досмотр на объектах транспортной инфраструктуры. Полиция, ФСБ, Росгвардия, пограничники и таможенная служба проводят совместные проверки для выявления контрабанды.







- С 21 по 30 июля 2025 года сотрудники ГУ МВД России по Волгоградской области проводят оперативно-профилактическую операцию «Звезда Каспия – 2025». Приоритетными задачами оперативно-профилактической операции являются выявление и перекрытие каналов контрабанды наркотиков, оружия и боеприпасов в Российскую Федерацию через страны Каспийского бассейна, — рассказали журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Особое внимание силовики обещают уделить пассажирам, пересекающим российско-казахстанскую границу.

Отметим, граждане, желающие поделиться с правоохранителями информацией о контрабанде психотропных веществ, оружия и боеприпасов, могут обратиться по телефону +7 (8442) 30-44-44.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области