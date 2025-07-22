Транспорт

В Волгоградской области усилили режим досмотра на вокзалах и постах ДПС

Транспорт 22.07.2025 14:01
0
22.07.2025 14:01


В Волгоградской области на неделю будет усилен режим досмотр на объектах транспортной инфраструктуры. Полиция, ФСБ, Росгвардия, пограничники и таможенная служба проводят совместные проверки для выявления контрабанды.



- С 21 по 30 июля 2025 года сотрудники ГУ МВД России по Волгоградской области проводят оперативно-профилактическую операцию «Звезда Каспия – 2025». Приоритетными задачами оперативно-профилактической операции являются выявление и перекрытие каналов контрабанды наркотиков, оружия и боеприпасов в Российскую Федерацию через страны Каспийского бассейна, — рассказали журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Особое внимание силовики обещают уделить пассажирам, пересекающим российско-казахстанскую границу.

Отметим, граждане, желающие поделиться с правоохранителями информацией о контрабанде психотропных веществ, оружия и боеприпасов, могут обратиться по телефону +7 (8442) 30-44-44.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Транспорт
20.07.2025 18:32
Транспорт 20.07.2025 18:32
Комментарии

0
Далее
Транспорт
19.07.2025 20:15
Транспорт 19.07.2025 20:15
Комментарии

0
Далее
Транспорт
19.07.2025 12:40
Транспорт 19.07.2025 12:40
Комментарии

0
Далее
Транспорт
19.07.2025 09:35
Транспорт 19.07.2025 09:35
Комментарии

0
Далее
Транспорт
19.07.2025 07:17
Транспорт 19.07.2025 07:17
Комментарии

0
Далее
Транспорт
18.07.2025 16:30
Транспорт 18.07.2025 16:30
Комментарии

0
Далее
Транспорт
11.07.2025 10:58
Транспорт 11.07.2025 10:58
Комментарии

0
Далее
Транспорт
09.07.2025 08:49
Транспорт 09.07.2025 08:49
Комментарии

0
Далее
Транспорт
09.07.2025 07:17
Транспорт 09.07.2025 07:17
Комментарии

0
Далее
Транспорт
08.07.2025 13:08
Транспорт 08.07.2025 13:08
Комментарии

0
Далее
Транспорт
07.07.2025 13:17
Транспорт 07.07.2025 13:17
Комментарии

0
Далее
Транспорт
05.07.2025 07:30
Транспорт 05.07.2025 07:30
Комментарии

0
Далее
Транспорт
04.07.2025 17:36
Транспорт 04.07.2025 17:36
Комментарии

0
Далее
Транспорт
04.07.2025 09:51
Транспорт 04.07.2025 09:51
Комментарии

0
Далее
Транспорт
03.07.2025 19:01
Транспорт 03.07.2025 19:01
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

16:35
Сбивший двоих подростков в Урюпинске водитель приговорен к 9 годам колонииСмотреть фотографии
15:30
В Госдуме приняли закон о штрафах за передачу телефона другому человекуСмотреть фотографии
15:24
Мобильный интернет в России стал быстрее на 12%Смотреть фотографии
15:07
«Сады Придонья» перезагрузили детскую линейку соков для поколения AlphaСмотреть фотографии
14:39
В Госдуме приняли законопроект о штрафах за поиск экстремистских материаловСмотреть фотографии
14:30
«Лицом в асфальт»: в Волгограде силовики задержали администратора Telegram-канала СеренкоСмотреть фотографииCмотреть видео
14:18
«Без него нельзя»: суд присяжных над волгоградцем Паком отложили до августаСмотреть фотографии
14:01
В Волгоградской области усилили режим досмотра на вокзалах и постах ДПССмотреть фотографииCмотреть видео
13:31
Волгоградец забронировал «невидимый» отель в ГаграхСмотреть фотографии
13:05
В Урюпинске осудили рабочего за удар гвоздодером в споре о качестве ремонтаСмотреть фотографии
13:04
Под Волгоградом хоронят погибшего на СВО контрактника Пашика СадоянаСмотреть фотографии
12:09
Юный полузащитник Дмитрий Локтев подписал контракт с «Ротором-2»Смотреть фотографии
12:01
43-летний житель Котово утонул в городском прудуСмотреть фотографии
11:43
«Мы можем многое. И даже – всё»: самый яркий видеоотчет с Всероссийского дня поля – 2025Смотреть фотографииCмотреть видео
11:28
Собиравшегося спрыгнуть с плотины ГЭС волжанина спас сотрудник полицииСмотреть фотографии
10:55
«Внимание, код красный»: волгоградцев предупредили об опасной активности аллергенной пыльцыСмотреть фотографии
10:30
Фермерские овощи, фрукты и деликатесы: под Волгоградом открылась новая круглогодичная ярмаркаСмотреть фотографииCмотреть видео
10:25
Волгоградцам рассказали о принципе защиты от мошенников – Zero TrustСмотреть фотографии
09:32
В Волжском засняли лихача, дрифтующего посреди пешеходных переходовСмотреть фотографииCмотреть видео
09:04
Под Волгоградом чистивший уличный туалет мужчина погиб в результате взрываСмотреть фотографии
08:46
Троих еще ищут: МЧС опубликовало видео спасения волгоградцев в Белом мореСмотреть фотографииCмотреть видео
08:33
Атаку 35 БПЛА отразили в 8 регионах РФСмотреть фотографии
08:04
Количество заразившихся КГЛ и ИКБ волгоградцев выросло до 11Смотреть фотографии
07:07
УК «Парадигма» лишили управления 14 домами в ВолгоградеСмотреть фотографии
21:56
Грозы охладят воздух в Волгоградской области до +24Смотреть фотографии
21:33
РИА Рейтинг: в Волгоградской области в 2 раза упала выдача ипотекиСмотреть фотографии
21:14
В РЖД пообещали наладить движение задержанных поездов 22 июляСмотреть фотографии
20:45
Под Волгоградом утонул 35-летний строительСмотреть фотографии
20:27
Почти 6% опрошенных волгоградских семей не хотят пользоваться интернетомСмотреть фотографии
20:08
В УФАС раскрыли темпы подорожания бензина в ВолгоградеСмотреть фотографии
 