Федеральные новости

В Госдуме рассмотрят возможность второго бесплатного образования для бойцов СВО

Федеральные новости 21.07.2025 19:54
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21.07.2025 19:54


В Государственную думу внесен законопроект о праве участников специальной военной операции получить бесплатно второе среднее профессиональное образование. Об этом сообщил председатель комитета по молодежной политике Артем Киселев. 

Напомним, ранее Владимир Путин поддержал идею о предоставлении возможности участникам специальной военной операции получить бесплатно второе среднее специальное образование.

- Когда закон будет принят, бывшие военнослужащие смогут выбрать профессию заново, исходя из реалий мирной жизни и запросов экономики, - заявил в своих соцсетях председатель. 

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