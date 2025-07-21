В Госдуме рассмотрят возможность второго бесплатного образования для бойцов СВО

В Государственную думу внесен законопроект о праве участников специальной военной операции получить бесплатно второе среднее профессиональное образование. Об этом сообщил председатель комитета по молодежной политике Артем Киселев.
Напомним, ранее Владимир Путин поддержал идею о предоставлении возможности участникам специальной военной операции получить бесплатно второе среднее специальное образование.
- Когда закон будет принят, бывшие военнослужащие смогут выбрать профессию заново, исходя из реалий мирной жизни и запросов экономики, - заявил в своих соцсетях председатель.