Путин поддержал идею о втором бесплатном образовании для участников СВО





Владимир Путин поддержал идею о предоставлении возможности участникам специальной военной операции получить бесплатно второе среднее специальное образование, передает V102.RU со ссылкой на ТАСС.

О данной инициативе рассказала президенту РФ уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Она подчеркнула, что из-за полученных травм некоторые участники СВО уже не могут работать по своей основной профессии.

– Согласен полностью. Тоже давайте предложения, не затягивайте только. Полностью согласен, абсолютно. Надо ребятам помогать, конечно, – поддержал инициативу Путин.

Омбудсмен отметила, что сейчас для военнослужащих, уже имеющих диплом о среднем специальном образовании, освоение новой профессии предоставляется лишь на платных условиях.

– Здесь все-таки особый случай. Если действительно ребята пришли, хотят вернуться и возвращаются к гражданской, обычной жизни, то, конечно, могут возникать обстоятельства, которые могут не позволять работать по прежней специальности. И здесь, конечно, государство должно поддержать, – высказался президент.