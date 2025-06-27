Общество

Путин поддержал идею о втором бесплатном образовании для участников СВО

Общество 27.06.2025 11:08
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27.06.2025 11:08


Владимир Путин поддержал идею о предоставлении возможности участникам специальной военной операции получить бесплатно второе среднее специальное образование, передает V102.RU со ссылкой на ТАСС.

О данной инициативе рассказала президенту РФ уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Она подчеркнула, что из-за полученных травм некоторые участники СВО уже не могут работать по своей основной профессии. 

– Согласен полностью. Тоже давайте предложения, не затягивайте только. Полностью согласен, абсолютно. Надо ребятам помогать, конечно, –  поддержал инициативу Путин. 

Омбудсмен отметила, что сейчас для военнослужащих, уже имеющих диплом о среднем специальном образовании, освоение новой профессии предоставляется лишь на платных условиях. 

– Здесь все-таки особый случай. Если действительно ребята пришли, хотят вернуться и возвращаются к гражданской, обычной жизни, то, конечно, могут возникать обстоятельства, которые могут не позволять работать по прежней специальности. И здесь, конечно, государство должно поддержать, – высказался президент. 

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