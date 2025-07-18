Федеральные новости

Медведь на Камчатке порвал 43-летнюю туристку из Саратова

Федеральные новости 18.07.2025 12:49
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18.07.2025 12:49


В районе Мутновской геотермальной электростанции на Камчатке в ночь на 18 июля медведь напал на 43-летнюю туристку из Саратова. Женщина, сообщает ИА «СарИнформ», выжила и   сейчас находится в реанимации камчатской больницы.

Уточняется, что зверь атаковал туристку, когда та спала в своей палатке. На крики женщины сбежал другие участники тургруппы, которым удалось спугнуть медведя. Однако он успел причинить рваные раны пострадавшей, также медиками был диагностирован перелом.  К настоящему моменту  женщина уже перенесла операции, ее состояние оценивается как тяжелое. 

По факту нападения медведя на туристку следователями СУ СК России возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ – оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Происшествие также прокомментировал министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев. 

– Туристическая группа не была зарегистрирована. Я уже 100500 раз писал: уважаемые туристы и жители Камчатского края - не водитесь с дельцами от турбизнеса, не регистрирующими группы. Они обязательно вас угробят самым изощренным образом. Без вариантов. Первое, что необходимо сделать перед тем как отдать кучу денег за ваш тур - узнать, зарегистрирован ли маршрут в МЧС или нет. Попали в беду - звоните 112! – высказался в соцсетях Лебедев. 

Он также сообщил, что в настоящее время охотники уже ведут поиски атаковавшего жительницу Саратова зверя. 

Фото: suskr41 / t.me

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