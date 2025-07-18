Федеральные новости

Атаку 73 украинских БПЛА отразила российская ПВО в ночь на 18 июля

Федеральные новости 18.07.2025 08:05
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18.07.2025 08:05


Дежурными средствами Министерства обороны РФ в ночь на 18 июля была отражена массированная атака БПЛА на ряд регионов. В общей сложности, по данным Минобороны, было уничтожено 73 украинских беспилотника. Больше всего – над территорией Брянской области. 

Беспилотники самолетного типа атаковали в период с 23.00 17 июля до 07.00 18 июля Орловскую область. Здесь уничтожено 17 БПЛА. Над Брянской областью ПВО сбила 31 беспилотник. Еще 10 единиц ликвидировано военными над территорией Московского региона, в том числе, три летевших на Москву. Над Крымом сбито 4 БПЛА, над акваторией Азовского моря три, по два БПЛА – над Смоленской и Нижегородской областями. 

По одному беспилотнику сбито силами ПВО Минобороны России минувшей ночью над территориями Белгородской, Калужской, Воронежской областей и над акваторией Черного моря. 

Информации о возможных разрушениях или пострадавших не поступало.

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