Штраф за поиск экстремистских материалов с VPN введут в России





В Госдуму внесены поправки в Кодекс об административных нарушениях, предусматривающих штрафы за умышленный поиск в Интернете экстремистских материалов с использованием VPN-сервисов, а также рекламу таких сервисов. Законопроект уже принят в первом чтении ГД.

В частности, предлагается штрафовать граждан за умышленный поиск в Интернете «заведомо экстремистских материалов». Авторы хотят дополнить КоАП статьей 13.53 «Поиск заведомо экстремистских материалов и получение доступа к ним, в том числе с использованием программно-аппаратных средств доступа к информационным ресурсам, информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен». Штрафы за просмотр экстремистского контента с помощью VPN-сервисов для обычных граждан может составить от 3 до 5 тысяч рублей.

За рекламу сервисов, с помощью которых можно попасть на «экстремистские» ресурсы, также группа депутатов планирует штрафовать. К слову, за «распространение рекламы программно-аппаратных средств доступа к информационным ресурсам, информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен» хотят штрафовать на сумму от 50 до 80 тысяч рублей, должностных лиц – от 80 до 150 тысяч рублей, а юрлиц – от 200 до 500 тысяч рублей.

Напомним, с 1 марта прошлого года вступил в силу запрет на публикацию в Интернете информации о способах обхода блокировок Роскомнадзора, в том числе с помощью VPN-сервисов.

Также ранее в Роскомнадзоре утверждали, что в России не планируется введение штрафов за использование VPN. Также в ведомстве пообещали не собирать данные о личных устройствах VPN-сервисов.