Волгоградский областной суд не нашел оснований для изменения приговора троим подросткам за избиение пассажира автобуса №21. Как сообщили V102.RU в объединенной пресс-службе судов региона, ранее по этому уголовному делу было вынесено наказание зачинщику конфликта Даниле Горюнову и шестерым несовершеннолетним, которые участвовали в этом преступлении.

Краснооктябрьский районный суд Волгограда в апреле текущего года в зависимости от роли каждого приговорил Горюнова к 2,5 годам колонии общего режима. Александр Д. и Максим Р. получили по 2 года колонии общего режима каждый. В свою очередь Виктор В. приговорён к 2 годам 1 месяцу, Демьян Д. – к 2 годам и 6 месяцам, Кирилл Б. – к 2 годам 2 месяцам, Ярослав И. – к 2 годам с отбыванием наказания в воспитательной колонии.

- Осужденные Виктор В., Александр Д. и Демьян Д., посчитав назначенное наказание слишком суровым, обжаловали приговор. Волгоградский областной суд, изучив материалы дела, выслушав участников процесса, оставил приговор Краснооктябрьского районного суда г. Волгограда без изменения, а апелляционные жалобы – без удовлетворения, - сообщили в облсуде.

Напомним, что осужденные Горюнов и шестеро подростков 1 апреля 2024 года, находясь в пассажирском автобусе №21, набросились с кулаками на 37-летнего мужчину, который сделал им замечание. Они били пассажира в салоне по голове и туловищу. На остановке подростки вытащили мужчину на улицу и продолжили избивать уже ногами и кулаками. После этого они скрылись с места происшествия.

В этот же день во дворе одного из домов в Краснооктябрьском районе они напали на 33-летнего мужчину, нанеся ему тяжкие телесные повреждения. Также установлено, что несовершеннолетний Демьян Д. в январе 2024 года открыто похитил в гипермаркете «Магнит» различные товары.