Общество

В Волгограде осудили семерых подростков, избивших пассажира автобуса №21

Общество 28.04.2025 14:56
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28.04.2025 14:56

 


В Волгограде Краснооктябрьский районный суд поставил точку в расследовании резонансного уголовного дела об избиении толпой подростков 37-летнего пассажира автобуса №21. Как сообщает ИА «Высота 102», происшествие случилось 1 апреля 2024 года на участке дороги вблизи остановки «Медтехника».

- Во время конфликта подростки стали наносить 37-летнему мужчине удары кулаками и ногами в область головы и туловища. Не остановившись на достигнутом, подростки вытащили мужчину из автобуса на остановочный пункт, где продолжили наносить удары кулаками и ногами потерпевшему, - рассказали журналистам в пресс-службе Краснооктябрьского районного суда.

Избив волгоградца, нападавшие поспешили скрыться с места преступления. При этом преступники в возрасте от 15 до 20 лет и не думали залегать на дно. В этот же день они напали на 33-летнего мужчину, нанеся ему тяжкие телесные повреждения.

Решением Краснооктябрьского районного суда Волгограда Данила Горюнов приговорён к 2 годам 6 месяцам лишения свободы, Александр Д. – к 2 годам 1 месяцу, а Максим Р. – к 2 годам. Отбывать наказание они будут в колонии общего режима. В свою очередь Виктор В. приговорён к 2 годам 1 месяцу, Демьян Д. – к 2 годам и 6 месяцам, Кирилл Б. – к 2 годам 2 месяцам, Ярослав И. – к 2 годам с отбыванием наказания в воспитательной колонии.

Отметим, приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован. Ранее, в феврале 2025 года, зачинщик конфликта в автобусе Данила Горюнов был осуждён по другому уголовному делу, за аферу с чужим телефоном.

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