В Красноармейском районе Волгограда произошла драка в пассажирском автобусе между двумя девушками, одну из которых вытянули из салона за волосы. Как сообщает V102.RU, очевидцы происшествия опубликовали видео этой потасовки и выложили в Сеть.





Авторы публикации утверждают, что одной из участниц драки является Виктория Куликова, которая год назад была арестована по подозрению в избиении пассажиров в салоне автобуса №103. Тогда сообщалось, что 18-летняя Виктория действовала не одна, а в компании пяти несовершеннолетних парней в возрасте от 14 до 17 лет.

- Я год и четыре месяца просидела в тюрьме! Из-за автобуса! А ты открываешь свой рот в автобусе? - кричит девушка на остановке на свою обидчицу, которую несколько минут назад выволокла за волосы.

Причем о том, что ранее ей пришлось «отсидеть», девушка повторяет несколько раз.

Из-за чего произошел конфликт между пассажирками, – неизвестно.

В ГУ МВД России по Волгоградской области сообщили, что никаких заявлений в полицию по этой драке не поступало. По факту публикации проводится проверка.

Напомним, что 11 апреля 2024 в салоне автобуса №103 Виктория Куликова с подростками, разозлившись на озвученные двумя мужчинами замечаниями по поводу их поведения в общественном транспорте, избили последних руками и ногами. В результате избиения один из пассажиров, 36-летний мужчина, получил множественные травмы и был госпитализирован. СУ СК по Волгоградской области возбудило тогда уголовное дело по хулиганству, совершенному группой лиц.

Согласно данным Красноармейского районного суда, 15 апреля 2025 года Виктория Куликова была признана виновной по ч.2 ст. 213 УК РФ. В качестве наказания ей было назначено 1 год и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Куликовой зачли срок пребывания в СИЗО, где она провела с 12 апреля 2024 года по 15 апреля 2025 года, в расчете один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в колонии общего режима. В связи с отбытием наказания ее освободили из-под стражи.

Видео: Блокнот Волгоград