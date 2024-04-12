В Волгограде новая банда подростков избила двоих мужчин в автобусе

Девять подростков в возрасте от 13 до 18 лет в Волгограде избили в автобусе двоих мужчин, которые сделали им замечания. Следователи установили личности всех нападавших, возбуждено уголовное дело.

По информации СУ СКР, драка произошла в пассажирском автобусе на территории Красноармейского района Волгограда 11 апреля.

- Группа молодых людей, находясь в автобусе, напала на двух мужчин, причинив им телесные повреждения. Кондуктор автобуса сообщила водителю о нападении, после чего были вызваны сотрудники правоохранительных органов, - сообщают в ведомстве.

36-летний мужчина, который в результате нападения получил множественные травмы, был госпитализирован. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. По данным следствия, как раз он и сделал замечание подросткам.

Второму пострадавшему госпитализация не потребовалась.

Уголовное дело возбуждено по ч.2 ст.213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц) по факту избиения двух мужчин в общественном транспорте. В ближайшее время все фигуранты будут доставлены в следственное подразделение для допроса, также будет решаться вопрос об избрании им меры пресечения.

Напомним, что это уже второй в апреле текущего года случай нападения подростков на пассажиров автобуса после замечаний в их адрес. Ранее аналогичное происшествие произошло в Краснооктябрьском районе в салоне автобуса №21.