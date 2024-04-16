Суд в Волгограде арестовал пацанку и ее банду за избиение пассажиров автобуса №103

Расследования 16.04.2024 13:03
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16.04.2024 13:03
Красноармейский районный суд Волгограда избрал меру пресечения в отношении 18-летней Виктории Куликовой и пяти несовершеннолетних в возрасте от 14 до 17 лет, подозреваемых в избиении пассажиров общественного транспорта. Как сообщили V102.RU в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Волгоградской области, юные хулиганы пробудут в изоляции от общества до 12 июня 2024 года. Постановления в законную силу не вступили и могут быть обжалованы, добавили в пресс-службе.
Вопиющий случай произошел 11 апреля 2024 в салоне автобуса №103. Виктория Куликова с подростками, разозлившись на озвученные двумя мужчинами замечаниями по поводу их поведения в общественном транспорте, избили последних руками и ногами. В результате избиения один из пассажиров, 36-летний мужчина получил множественные травмы и был госпитализирован.
СУ СК по Волгоградской области возбудило уголовное дело по хулиганству, совершенном группой лиц.
Аналогичный случай, напомним, произошел в автобусе №21, когда группа молодых людей избила одного из пассажиров за сделанное им замечание. В итоге зачинщиков также арестовали.
Фото сайта Красноармейского районного суда Волгограда
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