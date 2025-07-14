Волгоградский «Ротор» презентовал новую игровую форму на сезон 2025/2026







Волгоградский «Ротор» сегодня, 14 июля, представил новую игровую форму для участия в матчах Первой лиги и Кубка России сезона 2025/2026. Как сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу клуба, основная форма будет синего цвета, запасная - голубого, а резервная — белого. Вратари будут одеты в зелёный и лимонный цвета.

Отметим, презентация формы была выполнена в ретро-стиле и формате видеоигры.

– Вдохновлённая духом игровых дизайнов, наша форма на сезон — дань уважения к золотым временам видеоигр, когда каждый пиксель имел значение. Мы выбрали ретро-стилистику, чтобы вернуть в мир спорта ностальгические ощущения, которые знакомы каждому из нас. Пиксели вызывают тёплые воспоминания о детстве и первых играх. Это напоминание о том, как важно сохранять связь с прошлым, даже когда мы стремимся к будущему. «Пиксель» это мост между поколениями, который объединяет игроков всех возрастов на поле и болельщиков на трибуне. Эта форма станет символом единства и командного духа. Присоединяйтесь к нам в этом увлекательном путешествии. Время играть по-новому. Шаг за шагом! – заявили в пресс-службе «Ротора».

Отметим, в новой форме сине-голубые выйдут уже 19 июля в гостевом матче стартового тура Первой лиги против ульяновской «Волги».

























Фото и видео: СК «Ротор» /vk.com