



Следователи Краснооктябрьского района Волгограда продолжают расследование уголовного дела в отношении местной жительницы, которая стала героиней видео с издевательствами над ребенком. На время следствия в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, ранее шокирующие кадры выложил отец детей, который является участником специальной военной операции и находится в расположении ВС РФ. После увиденной съемки, отправленной одной из дочек, отец попросил отреагировать на ситуацию правоохранительные органы.

На кадрах видно, как горе-мать наносит телесные повреждения малолетнему ребенку, кричит матом и затыкает ему рот. Личность женщин была оперативно установлено, а также возбуждено уголовное дело.

- В настоящее время её действия квалифицированы по ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего) и п.п. «а,г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание, совершенное в отношении двух и более лиц, заведомо для виновного находящихся в беспомощном состоянии), - сообщили в региональном СКР.

Четверо детей, в том числе младенец в возрасте 9 месяцев, изъяты из семьи и переданы специалистами системы профилактики в социальные учреждения.

В настоящее время продолжаются следственные мероприятия, направленные на закрепление доказательной базы по уголовному делу.





Напомним, что корреспондентам ИА «Высота 102» удалось пообщаться с отцом двоих детей, которых воспитывает многодетная женщина. В настоящее время мужчина выполняет боевые задачи в зоне СВО, однако именно он начал бить тревогу, узнав о том, что его дочь в очередной раз подверглась насилию со стороны матери.

Роман в подробностях рассказал о том, в каких условиях приходилось жить детям. По словам мужчины, чтобы хоть как-то уберечь их от неадекватных действий матери, он даже просил посторонних людей присматривать за семьей в его отсутствие. Однако, многодетная женщина в июне забрала малышей и переехала на съемную квартиру в Волгограде.



