Расследования

«Пока я воевал, они жили в аду»: боец СВО откровенно рассказал о страданиях его детей в Волгограде

Расследования 27.06.2025 13:37
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27.06.2025 13:37


30-летний отец двоих детей из Волгограда Роман К, который в настоящее время находится на СВО, только сейчас может вздохнуть спокойно – его дети, наконец, в безопасности. Мужчине пришлось через соцсети бить тревогу и требовать изъятия детей у его бывшей жены. Однако он до сих пор не верит, что точка в этой истории поставлена. 

Напомним, 27 июня волгоградские правоохранительные органы сообщили о факте издевательств, которым подвергла свою 5-летнюю дочь 31-летняя женщина. Шокирующее видео облетело средства массовой информации и соцсети. Оставить равнодушным жестокая сцена расправы над беззащитным ребенком вряд ли кого-то смогла. Волгоградцы задаются вопросами: как такое могло произойти, что двигало женщиной, которая измывалась над своей дочерью, и почему дети оставались с такой матерью? 


«Она ходила налево» 

Редакции ИА «Высота 102» удалось связаться  с Романом и с женщиной, которая долгое время, как выяснилось, уже пыталась спасти его детей. 

– Когда я женился на Юлии, у нее был уже ребенок, дочка. В браке у нас родились двое детей – девочка и мальчик. Поначалу, до 2022 года, когда я жил с семьей, все было нормально. Но, когда я ушел на СВО, все изменилось. Она почувствовала вкус денег, стала выпивать, ходить налево, до меня доходило, что она и какие-то вещества употребляет, но при мне такого не было. В Кировском районе у нее была комната, которую она купила на материнский капитал, там она и «развлекалась». Все мои попытки как-то на нее повлиять оказались безуспешными. Тогда я подал на развод. В августе 2024 года нас официально развели. У нее уже появился четвертый ребенок, которого она записала на меня, пользуясь тем, что я на СВО, чтобы, видимо, получать еще больше денег, – рассказал Роман. 

По словам мужчины, он неоднократно обращался в органы опеки с требованием проверить условия жизни детей. 

–  Детей у нее изымали раза три или четыре и все время возвращали, – утверждает Роман. – Мало того, мне еще и претензии высказывали, что, мол, я не сохраняю семью. А как можно сохранить такую семью? Она почувствовала запах денег и решила, что она никому ничего не должна, а должны только ей. Дети бесконечно болеют, у одного недавно была ужасная аллергия, его положили в больницу, так она его бросила там и убежала к своим хахалям. Я не знал уже, что делать.

К сожалению, по словам Романа, попросить кого-то из родных присмотреть за детьми он не мог.

– Бывшая жена  со своей матерью не общается, а к моей я тоже не могу обратиться, по определенной причине, – продолжил мужчина. – Это была какая-то патовая ситуация. Но я чувствовал, что детей надо немедленно спасать, и что к хорошему это не приведет. 

Свою боль и переживания он изливал в соцсетях и однажды на один из его постов откликнулась женщина, которая жила в Кировском районе. 

– У Натальи своих четверо детей, и она предложила свою помощь в патронаже над моей непутевой бывшей супругой, – продолжает Роман. – Я хоть на какое-то время успокоился. Потом я купил дом в Волгоградской области, куда переехала она со своей семьей и мужем, и Юлия с детьми. Там за ней присматривали, но ей скоро это все опять надоело. Она написала кляузу в районные органы опеки, что якобы Наталья обижает ее детей, приехали проверяющие, забрали детей и поместили в больницу. А оттуда их забрала моя бывшая жена и увезла в Волгоград, на съемную квартиру. 


По словам Романа, до инцидента, который попал на видео, многодетная женщина с малышами успела прожить в съемной квартире на ул. Штеменко всего несколько дней. 

– Все эти дни она над ними там издевалась. Когда мне прислали очередное видео расправы над дочкой, я не выдержал, опубликовал этот пост с призывом немедленно вмешаться в ситуацию. И я рад, что, наконец, на это отреагировали должным образом. Но все-таки переживаю, вдруг опять все будет, как всегда, и детей ей снова вернут?

«Дети были грязные и бросались на хлеб»

Мы связались и с Натальей, которая долгое время присматривала за детьми Юлии, и которую сам Роман считает добрым ангелом, посланным для защиты его детей от их же матери. И вот что рассказала женщина. 

– Я познакомилась с Юлией, когда наши дети лежали в больнице. Оказалось, что мы жили по соседству в Кировском районе. Я поначалу жалела ее, она рассказывала все время, что муж ее – тиран, все время пишет кляузы на нее в опеку, денег не дает. Она ко мне частенько забегала, особенно перед проверками опеки, я и продуктами ей помогала, детей ее кормила, они все время были голодными, на хлеб кидались. А через некоторое время она попросилась пожить у меня. Я согласилась, ведь она часто бросала детей, а так они хоть под присмотром у меня были. С Романом я познакомилась, когда он приезжал в отпуск, и поняла, что все, что она говорила о нем, – это все неправда. Более заботливого и внимательного отца я не видела. Он меня и попросил не оставлять его детей, – вспоминает Наталья. 

Женщина, с ее слов, уговорила Юлию и она оформила доверенность, которая позволяла Наталье представлять интересы детей Романа. С той поры они фактически находились у нее под опекой, так как Юлия постоянно уходила из дома и бросала их. 

– Я не могу сказать, что она пила, – делится Наталья. – Но она постоянно загуливала. Вела себя порой неадекватно. Например, она могла покусать себя и избить. Детей она тоже била. Мне однажды пришлось ей даже пригрозить, что я ее убью, если еще раз увижу, как она пинает их ногами или придавливает. Но, когда она оставалась с ними одна, она продолжала это делать. Иногда я просыпалась от резкого крика малышей, забегаю, дети плачут, а она клянется, что ничего с ними не делала. Старшая девочка боялась говорить, что вытворяет ее мать, а младшие частенько жаловались. 

Когда Роман предложил Наталье переехать в большой дом, где могли бы жить семья Натальи и его дети, она с радостью согласилась. 

Я думала, что в деревне и дети будут под присмотром, и сама Юля. Но, к сожалению, я ошиблась. Она совершенно не хотела ими заниматься, она хотела только гулять и веселиться. Мне пришлось на несколько дней уехать, чтобы оформить документы на дом, а когда вернулась, увидела детей в страшном состоянии – грязными, с покрытыми коркой ногами. Она их даже не помыла ни разу! – вспоминает женщина. 

Наталья была в шоке, когда узнала, что Юля забрала детей из больницы и увезла их в Волгоград. 

– В больнице сказали, что у них не было законного основания отказать ей в этом. В органы опеки в Волгограде она сообщила о переезде, хозяйка квартиры подтвердила, что, действительно, сдала ей жилье. Вот так они и уехали. С ней был друг Романа Марат. Они прожили там всего дня четыре, а потом он мне позвонил и, шокированный, заявил, что Юля все время детей бьет. Дочку Романа она повалила на пол и стала прижимать только за то, что она сказала, что хочет к «маме Наташе», это ко мне. Снимал это видео сам Марат, а она даже не запрещала это делать. 

По словам Натальи, у нее уже давно возникли сомнения в адекватности Юли.

Надеюсь, ее психическое здоровье все-таки проверят. А я страшно скучаю по детям, я их успела полюбить, как своих. Если бы это было возможно, я бы взяла их под опеку, – призналась собеседница информагентства. 

Между тем, стало известно, что СУ СК по Волгоградской области возбудило в отношении многодетной матери уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.156 УК РФ – неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

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