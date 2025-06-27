



В Волгограде полиция организовала проверку по факту опубликованного в Сети видео, на котором женщина издевается над одним из своих четырех детей. Предположительно съемки вел другой ребенок, а попросил отреагировать на ситуацию правоохранительные органы отец двоих малышей.

– Это видео снято сегодня. Дети живут в невыносимых условиях с матерью, которая не может обеспечить им безопасность. Опека бездействует, а времени нет – каждый день рядом с ней угрожает их жизни и здоровью. Я – отец двоих из четверых этих детей. Сейчас они находятся в съемной комнате в Краснооктябрьском районе. Мать неадекватна, и оставлять их с ней нельзя, – написал Роман Кошелев 26 июня.

По словам мужчины, в настоящее время он находится на СВО, но просит волгоградцев откликнуться и прийти на помощь.

– Я бью во все колокола: прошу помочь добиться изъятия детей и передачи их под опеку, – пишет мужчина.







На кадрах, которые распространил мужчина, женщина жестоко обращается с ребенком – предположительно, девочкой – в возрасте около пяти лет: треплет, затыкает рот и кричит матом. Женщина угрожает ребенку органами опеки, а также заявляет: «Вали к своему папе ублюдочному!».

В ГУ МВД России по Волгоградской области сообщили, что по факту видео была оперативно проведена проверка.

– На место предполагаемых событий были направлены инспекторы подразделения по делам несовершеннолетних. Полицейскими была установлена 31-летняя мать четверых малолетних детей, которая проявляла агрессию и применяла насилие в отношении несовершеннолетних, – сообщили в полиции. – Дети - 9-летняя, 5-летняя и 9-месячная девочки, а также 3-летний мальчик помещены в соцучреждения.

Видео: Роман Кошелев.