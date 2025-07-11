На юге Волгограда с владельца канализации взыскали полмиллиона за лужу на дороге

Владелец неисправной канализации, из которой выливались стоки на проезжую часть в Красноармейском районе Волгограда, добровольно погасил почти 518 тысяч рублей нанесенного вреда. Об этом V102.RU сообщили в Нижне-Волжском межрегиональном управлении Росприроднадзора.

Информация о сбросе сточных вод на пересечении проезда Бетонного и ул. Довженко поступила от граждан на телефон ответственного оперативного дежурного Росприроднадзора. Сотрудники управления оперативно выехали на место.

- Инспекторы управления, в рамках проведенного обследования (осмотра), установили, что на пересечении автодороги проезда Бетонного и ул. Довженко проходит подземный коллектор с колодцем, расположенным в центре дороги. В результате неисправности канализационных сетей, производился сброс сточных вод на асфальтовое покрытие и прилегающую к дороге территорию, - рассказали в управлении.

Площадь загрязнения, как установили специалисты специализированной лаборатории, составила 21 кв.м. Был произведен расчет вреда, нанесенный почвам стоками. Он составил 517935,6 рублей.

- ООО «ФОРТЕ ПРОМ СТИЛ ГМБХ» произвело оплату в добровольном порядке в установленные законом сроки, - сообщили в ведомстве.

Фото Нижне-Волжского межрегионального управления Росприроднадзора