Экология

На юге Волгограда с владельца канализации взыскали полмиллиона за лужу на дороге

Экология 11.07.2025 10:14
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11.07.2025 10:14


Владелец неисправной канализации, из которой выливались стоки на проезжую часть в Красноармейском районе Волгограда, добровольно погасил почти 518 тысяч рублей нанесенного вреда. Об этом V102.RU сообщили в Нижне-Волжском межрегиональном управлении Росприроднадзора.

Информация о сбросе сточных вод на пересечении проезда Бетонного и ул. Довженко поступила от граждан на телефон ответственного оперативного дежурного Росприроднадзора. Сотрудники управления оперативно выехали на место.

- Инспекторы управления, в рамках проведенного обследования (осмотра), установили, что на пересечении автодороги проезда Бетонного и ул. Довженко проходит подземный коллектор с колодцем, расположенным в центре дороги. В результате неисправности канализационных сетей, производился сброс сточных вод на асфальтовое покрытие и прилегающую к дороге территорию, - рассказали в управлении.

Площадь загрязнения, как установили специалисты специализированной лаборатории,  составила 21 кв.м. Был произведен расчет вреда, нанесенный почвам стоками. Он составил 517935,6 рублей. 

- ООО «ФОРТЕ ПРОМ СТИЛ ГМБХ» произвело оплату в добровольном порядке в установленные законом сроки, - сообщили в ведомстве.

Фото Нижне-Волжского межрегионального управления Росприроднадзора

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