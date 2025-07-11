Спорт

Волгоград станет площадкой для проведения чемпионата РФ по сквошу

Спорт 11.07.2025 06:56
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11.07.2025 06:56


Осенью 2025 года Волгоград станет местом проведения чемпионата России по сквошу. Лучшие отечественные представители этого вида спорта с 19 по 24 ноября выявят сильнейших в крупнейшем национальном турнире на «Арене-Теннис», сообщает V102.RU со ссылкой на Федерацию сквоша России.

Отметим, сквош - это стремительно развивающаяся дисциплина, которая была включена в олимпийскую программу начиная с летних Игр 2028 года. А в нашем регионе в конце прошлого года на «Волгоград Арене» были открыты новые корты для игры в сквош.

В ближайшие месяцы в городе-герое пройдут сразу несколько значимых мероприятий по этому виду спорта. С 4 по 10 августа на «Арене-Теннис», которая находится на территории «Волгоград Арены», состоится Всероссийская тренерская конференция. В эти же сроки пройдут тренерские курсы Федерации сквоша России, ведущими которых станут лучшие отечественные специалисты - Роман Фетисов, Александр Шилов и Дмитрий Гришанин. Также будет организован тренировочный лагерь для юношеского состава сборных команд субъектов РФ и нашей национальной сборной.

Кроме того, с 10 по 14 сентября на той же арене пройдёт стартовый этап Всероссийских соревнований по сквошу в возрастных категориях до 13, 15, 17 и 19 лет с призовым фондом до 150 000 рублей.

А главным событием года для волгоградского сквоша станет, безусловно, проведение чемпионата России на «Арене-Теннис» с 19 по 24 ноября.

Справка. Сквош – это игра с ракетками и мячом в закрытом помещении на корте. Участникам нужно ударить в стену мячом с такой силой и точностью, чтобы соперник не успел отреагировать своей атакой.   

Фото: Федерация сквоша России (архив)


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