До 5 лет лишения свободы грозит 56-летнему жителю поселка Октябрьский Волгоградской области за поджог сена. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, мужчина совершил преступление месяц назад - ночью 7 июня, когда должен был находиться на лечении в наркологической клинике.

Установлено, что он самовольно покинул учреждение и напился. На одной из улиц у частного дома он увидел 10 рулонов лугового сена и решил их сжечь из хулиганских побуждений. Сено он поджег спичками.

- Хозяин, почувствовав запах дыма, выглянул в окно и увидел разгорающийся огонь и стоящего рядом односельчанина, вызвал наряд пожарных и полицию. Прибывшие пожарные затушили пламя, а сотрудники полиции задержали поджигателя, - рассказали в Главке.

Уголовное дело было возбуждено по ч. 2 ст. 167 УК РФ (Умышленное уничтожение чужого имущества, совершенное из хулиганских побуждений путем поджога). Нанесенный пожаром ущерб составил 20 тысяч рублей. Обвиняемый добровольно его возместил.