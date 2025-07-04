



4 июля в Среднеахтубинском районе Волгоградской области стартовал второй день «Всероссийского дня поля – 2025». В рамках мероприятия было подписано соглашение о частных инвестициях в развитие на территории региона сети бесплатных спортивных секций. Вложиться в эту сферу решила одна из компаний по производству минеральных удобрений.

В присутствии губернатора Андрея Бочарова и министра сельского хозяйства России Оксаны Лут, под документом свои подписи поставили заместитель губернатора Волгоградской области Василий Иванов, президент программы «Детям России — образование, здоровье и духовность», президент «Центра спорта и образования «Самбо – 70» Москомспорта Ренат Лайшев и генеральный директор «ФосАгро-Регион» Андрей Вовк.

Соглашение предусматривает создание в Волгоградской области секций по различным видам спорта. Предполагается, что они появятся на базе существующих спортивных школ и клубов.

Фото: администрация Волгоградской области