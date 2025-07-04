Лут посетила первый в России профессиональный рассадный комплекс





Министр сельского хозяйства России Оксана Лут побывала на площадке первого в России профессионального рассадного комплекса в рамках рабочей поездки в Волгоградскую область.

Как сообщает ИА «Высота 102», на площадке, где в промышленных масштабах выращивают рассаду не только для аграриев России, но и для зарубежных партнеров, министр обсудила с губернатором Бочаровым вопросы создания и развития селекционно-семеноводческого центра на территории региона.





Оксане Лут показали теплицы волгоградского рассадного комплекса, которые разделены на несколько климатических зон с разными температурой, влажностью и освещением. Работа комплекса контролируется автоматикой, которая в онлайн-режиме корректирует работу десятков систем. К исследовательской работе волгоградцами активно привлекаются ведущие научные центры страны и ученые-селекционеры из Краснодара и Волгограда.

Министр сельского хозяйства выразила уверенность, что в ближайшем будущем рассадный комплекс «Росток» сможет построить новый селекционно-семеноводческий центр для того, чтобы производить отечественный селекционный материал для овощеводов нашей страны. Центр уже включен в Федеральную научно-техническую программу развития сельского хозяйства на 2017–2030 гг..

Напомним, что Лут прибыла в Волгоградскую область для участия в выставке достижений АПК «Всероссийский день поля – 2025». Сегодня, 4 июля, состоится второй день аграрного комплекса, на котором стартует деловая программа. Центральным событием станет пленарное заседание с участием министра.