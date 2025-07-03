В Волгограде в вечерний час пик произошёл сбой в работе метротрама





3 июля в Краснооктябрьском районе Волгограда произошёл сбой в работе скоростного трамвая. Очевидцы сообщают, что в 18:30 встало движение у остановки «Площадь Возрождения».

- Скопилось уже четыре вагона. Вроде бы у «Львёнка» заклинило входную дверь на задней площадке. Из-за этого встроенная система безопасности не даёт трамваю сдвинуться с места, - рассказал журналистам один из очевидцев произошедшего.

По словам волгоградца, поломка в вечерний час пик застала ехавших с работы горожан врасплох. Пассажиры вынуждены покидать подвижной состав и пытаться уехать домой на автобусах и троллейбусах.

Отметим, в городском центре пассажирских перевозок сообщили, что информация о происшествии в настоящее время уточняется.